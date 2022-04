L'innovazione fa tappa a Torino, al via l'Innovation Forum di Fortune Italia

L’innovazione fa tappa a Torino con la prima edizione dell’Innovation Forum di Fortune Italia, alle OGR. Un evento che nasce puntando su numeri importanti: 150 le aziende presenti, 5 le tavole rotonde di confronto dei temi dell’innovazione, 35 gli speaker che si sono alternati nel corso di tutta la giornata, 5 startup vincitrici dell’Innovation Award, 74 innovation leader che hanno animato i Business Round Table della sessione pomeridiana.



Ad aprire l’evento il Ministro dell’Innovazione Maria Cristina Messa, che ha sottolineato come “Il Governo ha grande consapevolezza dell'importanza dell’ innovazione nel Paese, in modo particolare legata all'Ict. Abbiamo ideato nella definizione dell'utilizzo dei fondi del Pnrr una sorta di incoraggiamento a fare innovazione, destinando 6 degli 11 miliardi alla costruzione di grandi filiere di ricerca. Sono progetti – chiarisce la Ministra - che incubano ciascuno circa 300 milioni di euro, quindi molto grandi, e coinvolgono tutto il Paese, con il 40% al Sud. Hanno la caratteristica di avere un driver pubblico, le università e gli enti ricerca, ma per poter portare avanti la ricerca e l'innovazione questi enti devono fare partenariato con centri privati di ricerca, imprese, enti territoriali, per creare quel ponte che a volte è mancato fra ricerca e innovazione. Abbiamo bandito anche le infrastrutture di ricerca, molto rilevanti perché guidate per il 100% dalla trasformazione digitale, e gli ecosistemi dell'innovazione. Questo investimento vede al proprio centro la transizione digitale, l’innovazione e l’intelligenza artificiale, di cui parlate anche oggi, e che è trasversale in tutte queste tematiche, non può non avere anche una serie di riforme. Per far lavorare pubblico e privato insieme dobbiamo creare una continuità fra questi due sistemi, sia di persone che di progettazione, che abbia delle tempistiche e delle semplificazioni normative che la rendano agile e fruibile”.



L’Innovation Forum punta a tracciare un percorso comune che consenta ai protagonisti dell’innovazione, provenienti dal settore pubblico e privato, di valorizzare congiuntamente le proprie esperienze e il valore delle singole esperienze messe a sistema.

“L’Innovation Forum nasce con l’intento di fornire un contributo concreto e costruttivo allo sviluppo del Paese, e si prepara a diventare un appuntamento fisso e determinante nel settore dell’Innovazione. Questa prima edizione vede riuniti i rappresentanti delle più importanti imprese italiane, delle istituzioni e della società civile, ai fini di un confronto attivo sul futuro della società e sulle dinamiche della ripresa economica del paese, che passa necessariamente dalla spinta dell’innovazione”, ha commentato Leonardo Donato, CEO di Fortune Italia.







La sessione mattutina del Forum è stata dedicata ai temi di Impact Investing, Strategies, Content Industry. Talents and Learning e Startup and New Economy gli argomenti trattati nella sessione pomeridiana, organizzata in collaborazione con l’Intergruppo Parlamentare Intelligenza Artificiale, coordinato dall’onorevole Alessandro Fusacchia, che ha commentato: “L’Intergruppo parlamentare che abbiamo costituito sull’AI vuole dare un contributo su due elementi. Il primo è quello della formazione, che riguarda i giovani e le loro competenze, che dovranno nel tempo diventare sempre più ibride, attingendo da saperi anche molto distanti. Chi si occuperà di intelligenza artificiale dovrà conoscere la tecnologia ma anche la filosofia, per fare un esempio, ed essendo un processo che riguarda tutti i settori, si applica anche alle scienze sociali, all’archeologia, a qualsiasi ambito ci venga in mente. Il secondo elemento di interesse, per noi, è di tipo culturale, abbiamo infatti bisogno che ci sia un cambio culturale nel Paese, che va preparato al fatto che l’innovazione, incoraggiata e governata, possa essere un fattore di sviluppo sostenibile, di spinta della ripresa a cui tutti guardano dopo la situazione drammatica che abbiamo vissuto a causa del Covid prima, e della guerra ora”



L’Innovation Forum valorizza l’impatto del cambiamento indotto dall’innovazione, e lo fa con gli Innovation Awards, i premi destinanti alle cinque Startup italiane distintesi nei settori di cultura, energia, finanza, health care e industria. Circa 50 le aziende candidate, che hanno inviato i loro progetti e le loro applicazioni innovative, sottoposte poi alla valutazione dell’advisory board del premio, che ha assegnato il titolo a S4fe – Cultura; MUV B Corp – Energia; Bonus X – Finanza; Novavido – Healthcare; Aiko – Industria. Lo Special Price al “New Visionary Under30” è stato invece assegnato a Beatrice Martini e la sua Maluhia, per aver saputo coniugare passione, multidisciplinarità, sostenibilità, visione e bellezza.



Formula di successo dei Forum firmati Fortune Italia sono i Business Table, concepiti qui con l’idea di proporre alle aziende partner l’opportunità di sottoporre dei temi di innovazione all’attenzione degli Innovation Leader, che partecipano ai tavoli per confrontarsi sulle strategie flessibili e utili per definire i modelli di business e la loro evoluzione costante.

Questa prima edizione del Forum Innovazione ha dedicato ampio spazio al tema dell’AI, ospitando il quarto appuntamento del progetto che Fortune Italia, insieme all’Intergruppo parlamentare Intelligenza artificiale ha avviato per tracciare “Il cammino italiano dell’AI”. Un percorso che è partito dalla Camera dei Deputati, per fare tappa a Venezia, a Cosenza, Torino fino a Milano per l’ultimo degli incontri dedicati, che sono stati occasione di confronto, dibattito, analisi per delineare il futuro dell’Innovazione Artificiale.