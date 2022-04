Rivalta, al via i lavori per la fibra ottica: investimento da 2,4 milioni, coinvolte 4700 abitazioni

Un investimento da 2,4 milioni di euro e 4700 abitazioni coinvolte. Succede a Rivalta , dove stanno per partire i lavori per la posa della fibra ottica superveloce. L'intervento è effettuato da FiberCop - la società infrastrutturale del Gruppo TIM - e partirà a breve: la città è stata infatti inserita nel programma nazionale di copertura. Nel caso sia necessario effettuare scavi, questi saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale, con interventi sulla sede stradale di circa 10-15 centimetri. TIM opererà in partnership con l’Amministrazione comunale per limitare il disagio ai Cittadini e procedere speditamente con la realizzazione della nuova rete.



“Già prima dell'arrivo del Covid e della conseguente maggiore necessità di utilizzare la rete anche per l'agire quotidiano, si pensi alla dad, agli studi medici o in alcuni casi anche alla spesa, l'amministrazione aveva sollecitato l'arrivo della fibra sul territorio. Questa esigenza si è resa ancora più necessaria negli anni della pandemia - ha detto Agnese Orlandini, vicesindaco della Città di Rivalta -. Non possiamo che essere contenti e soddisfatti di questa opportunità per il nostro territorio, vedendo nell'arrivo della fibra non solo una forma di sviluppo digitale ma anche un fondamentale strumento per i cittadini di accesso ai servizi e all'esercizio dei propri diritti”.