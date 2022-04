Si volta a guardare il "lato B" di una passante: a processo cieco che da 8 anni anni riceveva la pensione d'invalidità

Lo ha tradito la bellezza femminile, sfilata al suo fianco: questione di pochi istanti, quelli necessari per voltarsi e osservare il "lato B" di una passante. Quelli sufficienti a finire alla sbarra, in tribunale, con l'accusa di aver percepito per 4 anni circa 30mila euro di invalidità pur non essendo cieco.



È successo a Torino e adesso si è arrivati in aula per il giudizio. Secondo le indagini, l'uomo - 60 anni circa - risulterebbe non vedente e titolare di un supporto economico dal 2014. I controlli e i pedinamenti sono iniziati 4 anni dopo, fino a quando gli uomini della Guardia di Finanza lo hanno sorpreso a osservare l'avvenente ragazza che gli era appena passata a fianco.