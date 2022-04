Lezioni, dialoghi, letture, meditazioni: Torino Spiritualità torna dal 29 settembre al 2 ottobre

Lezioni, dialoghi, letture, meditazioni, esperienze, camminate nella natura. Tutto questo sarà Torino Spiritualità 2022, spazio di riflessione e di confronto tra coscienze, culture e religioni, che torna in autunno, dal 29 settembre al 2 ottobre. Per prepararsi alla manifestazione sono in programma molti appuntamenti di avvicinamento. “Per amor di bellezza”: 19 aprile, 3 e 17 maggio 2022 La bellezza è un magnete che attrae, suscita in noi desideri, orienta le azioni più virtuose e le più brutali, le più temerarie e le più struggenti, le più sincere e le più ingannevoli. Proseguono con Maurizio Ferraris, Giuliano Boccali e Adriana Valerio gli incontri del ciclo “Per amor di bellezza” in collaborazione con l’editore il Mulino. Si svolgono al Circolo dei lettori di Torino, martedì 19 aprile, 3 e 17 maggio. Maurizio Ferraris (19/4 ore 19 Sala Grande), filosofo e accademico, a partire da Agostino. Fare la verità (il Mulino) ragiona sulla bellezza del vero, sull’efficacia della confessione e del racconto della propria verità. Giuliano Boccali (03/5 ore 18.30 Sala Grande) ci parla di Kama, il dio dell’amore indiano, potente e bellissimo, a partire da Il dio dalle frecce fiorite. Miti e leggende dell’amore in India (il Mulino); infine Adriana Valerio (17/5 ore 18.30 Sala Grande) narra le profetesse, predicatrici, teologhe e visionarie descritte in Eretiche. Donne che riflettono, osano, resistono (il Mulino): sono tante le donne che, per passione verso Dio e fame di verità, hanno scardinato gli equilibri del loro tempo. Che si tratti di armoniosa apparenza umana o di luminosa apparizione divina, la bellezza è sempre rivelazione che avvince, e per questo possiede un potere ambiguo: appagarci il cuore o farlo smarrire. L’accesso agli incontri di Per amor di bellezza è gratuito con prenotazione obbligatoria su torino.circololettori.it Torino Spiritualità al Salone del Libro Torino Spiritualità è presente alla kermesse domenica 22 maggio alle ore 13.30 in Sala Viola: Miguel Benasayag presenterà con Marco Revelli Il ritorno dall’esilio. Ripensare il bene comune (Vita e Pensiero). Il filosofo e psicanalista argentino naturalizzato francese, fondatore e anima del collettivo culturale «Malgré Tout», con il co-autore giornalista Bastien Cany, ha ragionato sull’irruzione della pandemia che ha travolto l’idea di onnipotenza della ragione, ma che può divenire occasione per immaginare nuovi rapporti di coabitazione tra il pensiero critico e la conoscenza del senso comune. Info e prenotazioni su salonelibro.it