Notti bianche, festival e feste di via: il calendario completo fino a Natale

Finite le vacanze, ecco ritornare - come da copione - notti bianche e feste di via. Qui il calendario estivo-autunnale diviso per circoscrizioni, che aggiorneremo ogni settimana da qui alla fine dell'anno.
Circoscrizione 1
Festival del folclore (qui il link)
Festa di via Colombo (qui il link)
Circoscrizione 2
Festa in piazza Montanari (qui il link)
Circoscrizione 3
Festa Borgata Lesna - Pozzo Strada (qui il link)
Festa di corso Racconigi (qui il link)
Circoscrizione 4
Festa via Nicola Fabrizi (qui il link)
Circoscrizione 5
Festa via Breglio (qui il link)
Stralucento (qui il link)
Festa alpini (qui il link)
Palio dei poeti (qui il link)
Festa via Borgaro (qui il link)
Festa via Chiesa della Salute (qui il link)
Festa di via Stradella (qui il link)
Festa via Luini (qui il link)
Circoscrizione 6
Sfilata dei lavandai di Bertolla (qui il link)
Falchera in festa (qui il link)
Festa della Barriera dl’Emme (qui il link)
Festa piazza Sofia (qui il link)
Circoscrizione 7
Festa del Balon (qui il link)
Festa Madre Teresa (qui il link)
Festa corso Belgio (qui il link)
Circoscrizione 8
Festa "Sul filo della gentilezza" (qui il link)
Piazza Guala, notte bianca (qui il link)
Via Madama Cristina, notte bianca (qui il link)
Festa autunno via Nizza (qui il link)
Festa Gran Madre (qui il link)
Festa di via Madama Cristina (qui il link)
Festa via Guala (qui il link)