Prova a rubare 250 euro di merce in un supermercato, arrestato dai carabinieri di Nichelino

Aveva provato a portare via merce e roba per circa 250 euro, ma è stato bloccato prima dalla vigilanza e poi arrestato dai carabinieri di Nichelino.

E' successo due giorni fa, mercoledì 20 aprile, all'In's di via Cimarosa. Il 39enne, già colpito da un precedente ordine di carcerazione (e per questo affidato dal tribunale di sorveglianza ad una struttura di recupero), è stato sorpreso mentre provava a scappare senza pagare, ma aveva occultato troppa roba per pensare di uscire inosservato.

Fermato dalla sorveglianza del supermercato, poi è finito in manette dopo l'arrivo dei carabinieri, che hanno restituito la merce sottratta al punto vendita. L'uomo è stato infine trasferito al carcere torinese delle Vallette.