Torino celebra il 25 Aprile, Lo Russo: "Scegliamo di stare dalla parte della democrazia" [FOTO e VIDEO]

L'importanza di scegliere da che parte stare. E' questo il messaggio che Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, ha voluto rivolgere ai torinesi durante la cerimonia al Cimitero Monumentale nel giorno della Liberazione.



"Il 25 Aprile, 77 anni dopo, assume un valore ancora più importante in un momento di difficoltà per l’Unione Europea: tocca a noi decidere con chiarezza da che parte stare" è il commento del sindaco.

Il primo cittadino esorta poi i cittadini a non avere esitazioni sulla via da prendere: "Stare dalla parte della libertà e della democrazia. Esattamente come scelsero di stare da questa parte le donne e gli uomini che persero la vita per rendere l’Italia un paese libero e democratico".





Alle cerimonia hanno partecipato le autorità militari, il prefetto Raffaele Ruberto, il presidente provinciale dell'Anpi Nino Boeti, consigliere regionale Daniele Valle, la presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo, l'assessora Chiara Foglietta e diversi consiglieri comunali.