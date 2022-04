"Sanzionata da Amazon per essere stata troppo tempo in bagno", sindacato in trincea. L'azienda: "Liberi di usare i servizi, ma ci sono procedure di sicurezza"

"Lavoratori Amazon cronometrati per andare in bagno, con sanzioni disciplinari se impiegano più tempo di quello conforme all'algoritmo". È questa la denuncia arrivata dai rappresentanti di Filt Cgil Torino, a fronte di un caso legato ai ritmi richiesti dal colosso dell'e-commerce che ha molti stabilimenti e centri di smistamento anche a Torino e in Piemonte.

In particolare, alla persona coinvolta - che lavora a Torrazza Piemonte - è stato contestato all'inizio di febbraio di essersi assentata per circa 20 minuti, durante un turno notturno, per andare in bagno. Una critica pervenuta dopo altre contestazioni precedenti e che ha portato a un giorno di sospensione.

Un caso che gli stessi sindacati hanno portato anche all'attenzione dell’Ispettorato del Lavoro che, come spiegano, "dà ragione ai lavoratori annullando la sanzione disciplinare, ritenendola spropositata e priva di ogni fondatezza". "Ma prima avevamo chiesto all'azienda di rivedere la sua decisione per non ricorrere all'ispettorato, però non hanno voluto e quindi siamo andati all'Ispettorato", spiega Luca Iacomino, segretario Filt Cgil. "Nel corso del confronto, peraltro, i 20 minuti sono anche diventati meno".