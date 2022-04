S.T.I. Verifiche Ventennali Srls: a fianco delle Imprese con competenza e professionalità

S.T.I. Verifiche Ventennali Srls è un’azienda specializzata in Verifiche Ventennali e offre servizi tecnici altamente professionali alle imprese che hanno necessità di sottoporre i propri macchinari ad accertamenti periodici per garantire la massima efficienza e sicurezza sul lavoro con consulenze gratuite e preventivi dettagliati e immediati.

Secondo le normative vigenti e ai sensi delle norme D.M. 11/4/2011 e UNI ISO 9927-1, ogni vent’anni i macchinari e le attrezzature da lavoro, in particolare le gru da cantiere e mobili, i carriponte, le piattaforme aeree e i ponti autosollevanti, devono essere sottoposti alla Verifica Ventennale, anche chiamata Indagine Supplementare o Verifica Strutturale, con cui è possibile individuare eventuali vizi, difetti o anomalie dell’apparecchiatura, dovuti al tempo di utilizzo, all’usura e ai cicli di carico.

Inoltre, la Verifica Ventennale permette di stabilire per quanto tempo l’attrezzatura potrà essere ancora utilizzata in condizioni di totale sicurezza ed efficienza, evitando possibili problemi o cedimenti strutturali. Questa verifica va altresì effettuata in caso il macchinario sia stato smontato per manutenzione o mancato utilizzo per un periodo di tempo e si intenda rimetterlo in attività per garantire sempre il massimo della sicurezza in azienda, in cantiere e soprattutto ai propri dipendenti.

A seconda della tipologia di apparecchiatura di sollevamento, l’indagine può essere condotta da uno o più Ingegneri Esperti e altamente qualificati, il quali, in base a verifiche dettagliate ed eventuali calcoli delle sollecitazioni a fatica, possono ridefinire le portate delle attrezzature e produrre la relativa documentazione, che dovrà essere esibita durante i successivi controlli e verifiche periodiche.

Le gru da cantiere e mobili, i ponti autosollevanti, i carriponte e le piattaforme aeree sono sottoposte a cicli di carico che possono continuamente variare e questo può portare a un progressivo indebolimento strutturale, una riduzione della capacità di sollevamento e, in alcuni casi, a cedimenti. Un’indagine approfondita permette di determinare la sicurezza dell’attrezzatura e soprattutto quanti cicli di carico può ancora eseguire. In assenza di particolari anomalie, si possono prevedere ulteriori controlli dopo 5 anni.

I professionisti che collaborano con S.T.I. Verifiche Ventennali Srls vengono selezionati secondo rigorose caratteristiche, esperienze e competenze tecniche approfondite, a garanzia della massima qualità del servizio offerto. Infatti, vengono sempre assicurati la piena padronanza delle tecniche di progettazione, costruzione e manutenzione delle apparecchiature, la conoscenza di tutte le normative e i regolamenti vigenti e soprattutto l’utilizzo dell’attrezzatura più idonea e all’avanguardia per effettuare le dovute verifiche.

Il giudizio che viene formulato dagli esperti di S.T.I. Verifiche Ventennali Srls è sempre oggettivo e si basa sulle effettive condizioni delle apparecchiature e sullo stato di usura dei materiali, in modo da proporre le misure più appropriate per assicurarne il funzionamento in totale sicurezza e affidabilità.

Durante la Verifica Ventennale vengono valutate con grande precisione e rigore le condizioni strutturali dei macchinari, la documentazione fornita dal costruttore e, se possibile, le funzionalità dinamiche con un controllo sempre meticoloso e garantito dalla professionalità del personale di S.T.I. Verifiche Ventennali Srls.

Una volta terminato il processo di verifica e dimostrata l’assenza di anomalie, vizi o lesioni, il professionista procederà al calcolo della vita residua del macchinario e alla stesura della relazione finale della Verifica Ventennale, in cui saranno presenti i relativi riferimenti normativi, i calcoli, la certificazione dei controlli non distruttivi, il report fotografico e le conclusioni con l’indicazione della vita residua del macchinario.

Se le attrezzature di sollevamento della tua azienda hanno raggiunto i vent’anni d’età, è arrivato il momento di effettuare una Verifica Ventennale, non solo per adempiere ad un obbligo di legge, ma soprattutto per garantire il massimo della sicurezza in azienda e sul lavoro.