Green Pass, addio: da oggi i "no vax" possono tornare a lavorare. Cosa cambia

Green Pass, addio. Da oggi, domenica 1° maggio, la certificazione verde che ha scandito la vita degli italiani nell'ultimo anno tra polemiche e proteste, va in archivio.

Addio al Green Pass da vaccino o guarigione

Non bisognerà infatti più avere un Green Pass per prendere un treno o un pullman, per entrare in un bar o in un ristorante, per partecipare a una festa o per andare al cinema. A convincere il Governo, il 96% della popolazione protetta da vaccino o guarigione, nonostante i casi di Covid non accennino a diminuire, anzi.

Ospedali, Rsa e viaggi all'estero: Green pass base

Pochissimi i luoghi in cui bisognerà ancora esibire la certificazione verde: le Rsa e gli ospedali, con l'obbligo in vigore fino a fine anno nella sua versione base (anche tampone negativo). Attenzione però ai viaggi all'estero: diversi i paesi che richiedono il Green Pass per consentire l'accesso nei propri confini. Anche in questo caso però basterà avere con sé una certificazione base.

Quel che è certo è che da oggi, festa dei Lavoratori, i "no vax" potranno tornare a lavorare anche senza il Green Pass.

Mascherine, dove sono obbligatorie e dove no