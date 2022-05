La fake news corre sui social: "Sui mezzi Amiat le Z dell'esercito russo". La spiegazione

"Perché sui mezzi Amiat è presente la lettera Z, quella utilizzata dall'esercito di Putin?". E' bastata una semplicissima domanda sui social, per scatenare un putiferio fatto di fake news, teorie complottiste e strampalate, ricostruzioni fantasiose. Sì, perché in effetti alcuni mezzi per la raccolta rifiuti a Torino espongono realmente la lettera "Z", tristemente nota ormai per identificare carri armati e blindati utilizzati dalla Russia nella guerra contro l'Ucraina.

Le fake news sui social

"Alcuni dipendenti hanno voluto esprimere la loro solidarietà ai russi". E ancora: "Sono colleghi che avendo capito la situazione in Ucraina, sostengono la Russia piazzando un adesivo". C'è poi chi, non riuscendo a farsene una ragione, afferma di voler interpellare le istituzioni: "Chiediamo ad Amiat, al sindaco, all'assessore". Non manca poi chi ironizza, visto le recenti polemiche sulla pulizia della città: "E' la Z di zozzoni".

La spiegazione