Torino riabbraccia la linea Star1: da oggi attivi i minibus elettrici in centro

Chi si rivede. Dopo anni d'assenza, torna a Torino la linea Star1 , riattivata e gestita con minibus elettrici. Il nuovo percorso, soprattutto nella parte finale, consentirà di agevolare gli spostamenti dei cittadini nel centro della città, in particolare nella Ztl dalle 7.00 alle 19.30. Nelle giornate del sabato e in quelle festive la linea avrà l'orario 14.30-19.30, con una frequenza di 20 minuti.

Metropolitana, orario esteso nel weekend

Non è però l'unica novità in arrivo per il mondo dei trasporti torinese: a partire da oggi, per ogni venerdì e sabato, l'orario della linea 1 della metropolitana sarà esteso rispetto all'attuale, con partenze dai capilinea Fermi e Bengasi all'1:00 e fine servizio all'1:30.