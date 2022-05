Chieri, Sacco: "Micro criminalità, atti vandalici, schiamazzi notturni. La città è ostaggio dei balordi"

"Ho presentato tre interrogazioni, nel corso del Consiglio Comunale di giovedì 28 aprile, portando all’attenzione della Giunta e del Consiglio i gravi episodi successi in città nell’ultimo periodo. Dall’aggressione in piazza Caselli, ai furti dei dehors, alla micro criminalità, atti vandalici vari, raid contro gli ospiti ucraini, abbandono di rifiuti, schiamazzi notturni. In varie zone della città e con una frequenza preoccupante. Mi sono sentita rispondere in maniera vaga, dicendo che se ne stanno occupando così come le forze dell’Ordine, salvo poi ammettere, parole dell’Assessore Paolo Rainato, che la videosorveglianza è insufficiente, sperano di risolverlo entro il prossimo anno, “tempi lunghi” come dice lo stesso Assessore. Insomma, i problemi sono oggi, ma verranno risolti in un futuro remoto". Lo spiega la consigliera comunale Progetto per Chieri – Salviamo l’Ospedale Insieme, Rachele Sacco.

"In tutta risposta mi sento dire che il problema sono io. Io che creo allarmismo, io che uso un linguaggio eccessivo, e i giornali che fanno “titoloni”. Poi loro minimizzano e mettono la polvere sotto il tappeto sperando che così facendo i problemi si risolvano. Sento parlare di bullismo, di giovani annoiati e a disagio per la clausura del Covid che sono da comprendere (parole ardite pronunciate dall’Assessore Raffaella Virelli), come 'giustificazione' per aggressioni e atti vandalici. Non accetto da un assessore queste parole, ancor più per rispetto dei tantissimi ragazzi che pur avendo 'subito' il Covid e tutti i disagi possibili non reagiscono distruggendo il bene pubblico e picchiando selvaggiamente il prossimo. Mi sono sentita dire che sollevando questi problemi non si aiuta l’accoglienza e si fa una cattiva pubblicità. E quando si è discusso di quel che succede in via Gualderia e zona San Domenico, c’è persino chi, in Consiglio, si preoccupa della privacy delle baby gang, fotografate dai cittadini preoccupati (la consigliera Mariella Tagliavia) piuttosto che preoccuparsi della sicurezza dei residenti. Di fronte ad un simile atteggiamento come faccio a far capire alla maggioranza e alla Giunta che c’è un problema di sicurezza reale e preoccupante? Continuerò a riportare tutte le segnalazioni dei cittadini, a chiedere con forza interventi e soluzioni, a proporre azioni per migliorare la sicurezza perché i chieresi hanno diritto a godere degli spazi pubblici con serenità, sia di giorno che di notte, e a dormire sonni tranquilli senza la preoccupazione di pochi facinorosi che tengono in scacco una città".