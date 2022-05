Occhiali da sole: come scegliere il modello ideale

La scelta degli occhiali da sole è sempre soggettiva, in quanto questi oggetti costituiscono non solo un elemento protettivo nei confronti del sole, per evitare che la luce troppo forte possa infastidire, abbagliare e creare problemi di vista, ma anche un accessorio fashion molto intrigante e sensuale.

Infatti, la particolare aria di mistero che lo sguardo assume nel momento in cui si indossano occhiali da sole alla moda, aggiunge senza dubbio bellezza al viso e rende molto più interessante qualsiasi persona.

I criteri per acquistare gli occhiali da sole giusti riguardano quindi sia le lenti che le montature, considerando che anche gli occhiali da sole possono essere graduati in base al disturbo da correggere. Tuttavia, anche chi utilizza gli occhiali del sole esclusivamente come protezione, può facilmente trovare la soluzione migliore acquistando occhiali da sole con lenti polarizzate, cioè lavorate in maniera tale da evitare qualsiasi rischio che i raggi del sole possano provocare danni alla vista.

Inoltre, le lenti polarizzate, grazie al modo speciale di filtrare la luce che possiedono, offrono una visione molto più nitida e limpida con colori e forme perfettamente definiti. Il sistema di rifrazione della luce tipico degli occhiali con lenti polarizzate, permette di avere una visione più chiara e, al contempo, evitare il rischio di essere abbagliati dai riverberi e dai riflessi.

Le lenti polarizzate offrono quindi una duplice funzione, proteggendo dalla luce e al tempo stesso rendendo le immagini più chiare e precise.

Prestare sempre la massima attenzione nella scelta degli occhiali da sole

Come abbiamo detto, le lenti polarizzate costituiscono lo standard di riferimento per quanto riguarda gli occhiali da sole, poiché garantiscono la massima protezione. Quando si acquistano gli occhiali da sole molti tendono a scegliere lenti di colore particolarmente scuro, pensando che rappresentino un eccellente metodo di protezione.

In realtà, la colorazione delle lenti non è sinonimo di qualità. Anzi, potrebbe anche creare dei problemi, poiché la lente molto scura lascia le pupille dilatate, con il rischio che i raggi UV possano andare a colpire l’interno dell’occhio, provocando seri danni.

Le lenti polarizzate evitano qualsiasi problema di questo tipo in quanto riescono a filtrare perfettamente i raggi del sole più nocivi per la vista, e al tempo infondono una nota di eleganza al design.

Occhiali con lenti polarizzate di ogni tipo

In base alla destinazione di utilizzo, si possono scegliere occhiali molto performanti, in grado di proteggere da luce intensa e riflessi, ideali ad esempio per chi pratica sport sull’acqua, oppure lenti fotocromatiche, che si colorano nel momento in cui vengono esposti alla luce. In ogni caso, è possibile scegliere tra una vasta gamma di modelli e di montature, sia economici che firmati dai grandi nomi della moda, e di conseguenza collocati in una fascia di prezzo piuttosto alta. Gli occhiali migliori hanno lenti leggerissime e confortevoli, offrono la migliore protezione per gli occhi senza ridurre comunque la percezione visiva e riservano un’attenzione particolare al design e alla scelte dei materiali utilizzati per la montatura.