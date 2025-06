Marco Protopapa Coordinatore del Dipartimento Regionale Agricoltura della Lega Piemonte

"Con grande orgoglio e senso di responsabilità desidero condividere con la nostra comunità una notizia per me molto importante: sono stato nominato Coordinatore del Dipartimento Regionale Agricoltura della Lega Piemonte.", commenta il consigliere regionale Marco Protopapa.



"Un sentito ringraziamento va al Segretario Regionale Riccardo Molinari per la fiducia riposta in me. È un incarico che accolgo con gratitudine e con la consapevolezza dell’impegno necessario per rappresentare al meglio un settore fondamentale come quello agricolo, così profondamente radicato nella nostra terra e nella nostra identità.

E' un riconoscimento che certifica la continuità di un lavoro fatto con impegno durante i 5 anni di Assessore all'Agricoltura della Regione Piemonte. L’agricoltura piemontese merita attenzione, tutela e sviluppo. Continuerò a lavorare con determinazione per sostenere il comparto, ascoltare le esigenze degli operatori e promuovere politiche che valorizzino il nostro territorio, le sue eccellenze e le sue potenzialità".