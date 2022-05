Quali sono le migliori VPN per Netflix nel 2022

La voglia di contenuto da parte del pubblico non ha mai raggiunto l'apice toccato negli ultimi anni. Internet e i vari servizi streaming offrono una quantità di video, film e serie TV gigantesca ma le persone sembrano non averne mai abbastanza. Se anche tu sei tra queste persone, sai benissimo che il catalogo Netflix (il servizio di streaming più famoso e utilizzato al mondo) è ampio e risponde a tutti i desideri del proprio abbonato ma c'è un grosso ma. Nonostante l'offerta di Netflix sia enorme, infatti, noi utenti non ne possiamo avere acceso completo. Chi abita negli Stati Uniti avrà la possibilità di visionare contenuti diversi da chi invece abita, per esempio, in Italia. É un problema che ha sempre creato disagi agli utenti ma da oggi la storia potrà finalmente cambiare.

Se anche tu vuoi avere acceso, come molti, al catalogo completo di Netflix, grazie a questo blogpost sarà possibile farlo: vi aiuteremo a capire quali possano essere i migliori servizi VPN per Netflix nel 2022, in base alle vostre esigenze, e vi spiegheremo perché. Prima di farlo, però, è bene sapere cosa sia una VPN oppure ricordarlo per chi già lo sapesse.

Cos'è una VPN?

Una VPN, sigla che sta per Virtual Private Newtork, è una rete privata virtuale. Si tratta di un tipo di servizio che protegge la vostra connessione e i vostri dati personali, come per esempio quando ci colleghiamo a un Wi-Fi pubblico. Ma ciò che ci interessa maggiormente in questo momento è che, grazie a una VPN, è possibile cambiare indirizzo IP, oscurando - o spostando - così anche la nostra posizione virtuale: in questo modo, potremmo collegarci a qualsiasi server in giro per il mondo. Potremmo quindi spostare la nostra posizione virtuale dall'Italia agli Stati Uniti, per esempio, per accedere a uno dei cataloghi "più ambiti" di Netflix. E visto il discorso che abbiamo appena fatto sopra, la cosa potrebbe essere molto interessante ai fini di un'esperienza completa di servizi streaming come Netflix.

É importante sapere, però, che non tutte le VPN riescono a passare i controlli di Netflix. Infatti, questo servizio streaming non è particolarmente amante delle VPN e di recente ha bloccato diversi servizi VPN. É quindi fondamentale sapere quale rete privata virtuale riesca a passare i controlli e quali invece no. Per questo motivo, considerando anche altri criteri che analizzeremo qui sotto, abbiamo deciso di stilare una piccola lista delle migliori VPN per Netflix nel 2022 per aiutarvi in questa difficile scelta a quale servizio affidarsi. Senza esitare, quindi, partiamo subito quindi!

Quali sono le migliori VPN per Netflix?

Partiamo con il dire che non consigliamo le VPN gratis per utilizzare e sfruttare il catalogo completo di Netflix. Questo perché, spesso, le VPN gratuite hanno dei "data cap", cioè dei limiti di dati che costituiranno una sorta di restrizione per Netflix o altre piattaforme e a volte potremmo trovarci nella situazione di non poter più guardare o finire un episodio della nostra serie TV preferita. Il consiglio è di non andare sul risparmio quando si parla di una VPN, anche per motivi di sicurezza personale. Meglio decidere di spendere qualche soldo in più per un servizio che però vi protegge completamente.

Un altro criterio molto importante da tenere in considerazione per quale VPN scegliere è velocità della connessione internet di quella specifica VPN. Se infatti vogliamo utilizzare la nostra VPN per un servizio in streaming come Netflix, sarà fondamentale disporre di una connessione internet abbastanza potente da evitare ogni tipo di problema, ogni tipo di rotellina. Se la nostra VPN non disporrà di una connessione internet competitiva, Netflix potrebbe anche limitarci all'uso di una qualità video inferiore all'HD. Questa, quindi, è l'aspetto a cui fare più attenzione. Senza però mai sottovalutare il ruolo della sicurezza della connessione della nostra VPN. Infine, ultimo ma non per importanza, ci sarà da considerare anche in quanti server e in quanti paesi sarà possibile spostare il nostro indirizzo IP visto che il nostro obiettivo è quello di accedere al catalogo completo di Netflix.

1) NordVPN - Una garanzia sul mercato

Il primo servizio che vi consigliamo per quanto riguarda le VPN è NordVPN. NordVPN è forse il più famoso e rinominati tra i servizi che andremo a nominare. Con oltre 5000 server e l'accesso a più di 60 paesi, NordVPN resta una delle scelte migliori da fare anche se l'esperienza da mobile non è delle migliori.

É possibile optare per diversi piani di abbonamento. L'abbonamento annuale prevede un costo di circa 90€ dopo il primo anno a 52€, l'abbonamento mensile costa invece 10€. E sarà possibile utilizzarlo su sei dispositivi diversi. Insomma, potete scegliere in base alle vostre esigenze.

2) Surfshark - La soluzione per la famiglia

Surfshark è un'ottima alternativa a NordVPN, il costo è tra l'altro minore. Dopo i primi due anni al costo di 56€, sarà possibile rinnovare il proprio abbonamento sempre al 56€ ma ogni 12 mesi. C'è un altro pro a favore di Surfshark, soprattutto se siamo intenzionati a utilizzarlo per servizi in streaming come Netflix. Con Surfshark, infatti, a differenza di NordVPN, sarà possibile collegare un numero illimitato di dispositivi: un vero toccasana per una famiglia che decide di affidarsi a Surfshark.

3) ExpressVPN - Un servizio premium dal costo alto

ExpressVPN è il terzo servizio che vi consigliamo in questa piccola lista. ExpressVPN dispone di una connessione molto veloce ma il punto forte del suo servizio è l’efficienza e la cura al cliente. Se un server sarà chiuso, il servizio clienti cercherà di trovarne subito un altro per voi. Questo tipo di servizio costa: ExpressVPN è infatti una delle VPN più costose sul mercato delle reti private virtuali.

L’abbonamento annuale costa infatti 95€, mentre è possibile sottoscrivere un abbonamento mensile per il costo di 12,37€.

È importante però ricordare che la maggior parte delle VPN offre una prova gratuita di 30 giorni dove potrete confrontare i vari servizi e decide quale sia il migliore per le vostre esigenze.