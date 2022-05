"Portami a casa": i risultati del progetto per l'accoglienza in famiglia dei bambini con disabilità

La famiglia è riconosciuta dal diritto come luogo privilegiato in cui il bambino possa sentirsi al sicuro e sperimentare relazioni affettive stabili, fondamentali per la formazione della personalità. Quando tuttavia i genitori naturali non sono in grado di provvedere alla crescita e all’educazione dei figli, è possibile per le istituzioni far ricorso agli strumenti dell’affidamento familiare o dell’adozione. Questo può rivelarsi, soprattutto nel caso di minori con disabilità, un percorso travagliato e difficile; bambini e neonati possono trovarsi a trascorrere lunghi periodi da soli in ospedale, accompagnati solamente dal personale sanitario.



Da queste premesse e dalla collaborazione tra Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Servizio Minori e Famiglie del Comune di Torino e Azienda Ospedaliera Città della salute e della scienza di Torino, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, è nato il progetto Portami a casa. A partire da ha permesso di sostenere decine di bambini. 58 sono i casi segnalati sul territorio della Regione Piemonte; 35 le famiglie affidatarie coinvolte.



I minori sono stati seguiti durante la ricerca di famiglie idonee, in 19 casi supportate durante l'avvio del progetto di affido. Il progetto si è occupato poi della ricerca, della selezione e della formazione di 55 caregivers non professionali, in 15 casi affiancati ai bambini durante ricoveri ospedalieri prolungati e in 13 casi coinvolti a domicilio per situazioni con necessità di cure particolarmente gravose.



Martedì 10 Maggio dalle ore 9.30 alle ore 12.30 sulla webtv e sul canale youtube della Comunità Papa Giovanni XXIII verranno presentati i risultati del progetto e l’Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo presenterà i risultati del lavoro di valutazione.



Al termine dell’evento verrà presentato il documento che raccoglie le buone prassi di accoglienza, strumento per famiglie ed operatori del settore. Verrà inoltre presentato il libro Portami a casa, storie di straordinaria accoglienza (Editore Sempre), che raccoglie l'esperienza delle famiglie affidatarie.