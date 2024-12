Unipol-terziario, lavoratori in sciopero davanti alla sede torinese di corso Galilei: "Non siamo di serie B"

Salario variabile, indennità professionali, smart working e altro ancora. Sono questi i motivi per cui domani mattina - dalle 9 alle 11 - i lavoratori di Uniopol sciopereranno davanti alla sede torinese di corso Galileo Galilei 12.



A proclamare la protesta sono i sindacati di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, che rivendicato un dialogo che non ha mai portato ai risultati sperati. "Unipol è il più grande gruppo assicurativo italiano. Un gruppo che non ha bisogno di esser presentato perché è oramai parte della nostra quotidianità - dicono i rappresentanti dei lavoratori -. Ma nel gruppo Unipol non tutte le lavoratrici e i lavoratori possono contare su una contrattazione collettiva ed individuale che rispecchi questa realtà economica. Per esempio, tutte le aziende che producono servizi tecnologici o per la mobilità (tra questi il tanto pubblicizzato Unipolmove) non hanno salario variabile, non hanno indennità connesse alla propria professionalità e un quadro di diritti e opportunità organizzative limitate. Insomma, sono lavoratrici e lavoratori di serie B".