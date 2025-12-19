"Grugliasco è… Natale!": tanti gli eventi in programma

Prosegue fino al 10 gennaio la prima edizione di "Grugliasco è… Natale!", con tantissime iniziative per vivere insieme la magia delle feste.

Sabato 20 dicembre, dalle 15.30, tutto sarà pronto per la Chocoparade, una parata natalizia per le vie del centro ad altissima concentrazione di zuccheri e cioccolato. Alle 17, il divertimento si sposterà al Cirque Lili, nel Parco Culturale Le Serre, con lo spettacolo di circo contemporaneo "Cabestan", a ingresso gratuito.

Chi vorrà acquistare gli ultimi regali, potrà farlo domenica 21 dicembre, dalle 10 alle 18, nel mercatino artigianale e sociale ʺNatale in piazzaʺ, allestito in piazza 66 Martiri, via Lupo e piazza Matteotti Alta. Tra un banchetto e l’altro, ci sarà l’occasione per un Video Booth 360.

Alle 16.30 potrete assistere ad alcune esibizioni di danze caraibiche e bachata a cura di ASD Latino Dance & Fitness presso il Centro Commerciale Le Serre. Alle 17, al Teatro Perempruner, in Piazza Matteotti 39, andrà in scena lo spettacolo per bambini "La Città del non presepeʺ, della Compagnia Viartisti.

Proseguono gli eventi delle associazioni grugliaschesi per festeggiare il Natale: lunedì 22, alle ore 20:30, l'Associazione Cubanita Dance ASD andrà in scena con lo spettacolo di danza “Mamma ho perso l'aereo... all'Havana”.

Martedì 23, alle 21, L'Associazione Agamus, con Ets ARCHinMUSICA, Archi Rondò, Agamus Big Band, Rock Lab e Coro Agamus presentano il 51° concerto di Natale.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero e si svolgeranno all'interno della Nave nel Parco Culturale Le Serre, in via Tiziano Lanza 31.