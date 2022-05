Eurovision, Blanco e Mahmood in versione Titanic: "Vola Italia e Torino" [FOTO]

È questo l'ultimo manifesto affisso dal Banksy cittadino Andrea Villa, che ha voluto omaggiare rendere omaggio ad Eurovision Song Contest, in programma al Pala Olimpico dal 10 al 14 maggio. "Ho voluto dare il mio contributo - commenta l'artista - per augurare il meglio non solo ai cantanti che stanno rappresentando l' Italia all' Eurovision, ma anche per augurare il meglio a questa città, al suo futuro e alle opportunità internazionali che non puo' più perdere".