Eurovision, TOradio presenta l'evento "Street Music Festival" di venerdì

In occasione dell’Eurovision, la manifestazione internazionale che vede protagonista la musica, alcune circoscrizioni si stanno preparando per organizzare eventi locali in occasione della kermesse. Una è la Circoscrizione 2 con un calendario ricco di esibizioni e di artisti.

A fare da supporto, TOradio presenterà l’evento di venerdì 13 maggio in Piazza Santa Rita. La presenza di TOradio nella città non è solo limitata alla serata di venerdì 13, ma la vede protagonista da lunedì 9 maggio per tutta la settimana ad animare le serate al Lab, in piazza Vittorio, dalle ore 18.00. Dj set, collegamenti in diretta, animazione tutto live per la settimana musicale di Torino.

Nel dettaglio:

Venerdì 13 in Piazza Santa Rita dalle 11 alle 23 spazio alla musica di strada con gruppi e artisti. Poi dalle 21 alle 23 la festa proseguirà con l’accompagnamento Dj Set di Martinelli, Nannini e Marco-one.

L’evento sarà presentato dagli speaker Cristian Panzanaro e Elena Galliano di TOradio.

Dalle 20 alle 24 altra tappa al Centro di Protagonismo Giovanile di Strada delle Cacce 36 (che ospiterà l’appuntamento anche in caso di maltempo). Tra i gruppi che si esibiranno ci saranno Resine, Smash All, Nakhash, Domanimartina, Narconauta, Thaismoke +Crew.

La manifestazione è proposta e organizzata da: Associazioni Commercianti della Circoscrizione 2: Associazione “Commercianti e Residenti Via Barletta” (capofila del progetto); Associazione Commercianti “Corso Orbassano – S. Rita Sud”; Associazione Commercianti “Tripoli Nord”; Associazione Commercianti “Sebastopoli-Gorizia”; Associazione Commercianti “Gruppo Urban”; Associazione Commercianti “Tripoli Stadio Olimpico”. In collaborazione con: l’associazione “Il Laboratorio CTM” - CPG Torino di Strada delle Cacce 36, Cooperativa “L’arcobaleno” - CPG Centro Dentro di Cs. Siracusa 225.