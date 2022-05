Assemblea regionale di Italexit per l'Italia: eletti i rappresentanti per l'assise nazionale

Si è tenuta nelle scorse ore l'assemblea regionale di Italexit per l'Italia che aveva il compito di eleggere i 6 candidati che rappresenteranno il Piemonte all'assemblea nazionale. Sono stati eletti (in ordine alfabetico per cognome) Alessandro Balocco, Luciano Bosco, Silvia Martini, Roberta Pirali, Franco Quaglia e Franco Trivero.