Record di visite cardiologiche gratuite in Piemonte: il truck torna a novembre

Dato l’elevato numero di cittadini che stanno aderendo all’iniziativa, per uno screening cardiologico completo gratuito, purtroppo non sempre e’ possibile esaudire le richieste di tutte le persone che si mettono in coda, ma i cardiologi ospedalieri italiani, che attraverso la Fondazione per il Tuo cuore sostengono i costi di questo straordinario progetto di prevenzione cardiovascolare, si impegnano attivamente

Comprensibile il disappunto di chi non è riuscito a salire sul Truck e proprio per questo il consiglio ai cittadini e’ quello di anticipare quanto possibile rispetto all’orario di apertura del Truck, per essere sicuri di rientrare nel centinaio, o poco più, di quelli che riusciranno a eseguire lo screening cardiovascolare completo e gratuito.

Proprio per andare incontro alla grande richiesta dei cittadini, al termine del tour in 34 città, la Fondazione per il Tuo cuore tornerà con il suo Jumbo truck della Banca del Cuore a Torino per una tappa aggiuntiva nel mese di novembre.