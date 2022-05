Non solo Eurovision, la musica è in tutta la città: Gazzelle improvvisa un concerto in piazza Castello, gli Eugenio davanti al Comune

Un concerto lampo in piazza Castello, non previsto e non programmato, che però ha visto partecipare migliaia di fan impazziti. Protagonista Gazzelle, cantante romano molto noto tra i più giovani e tra i più applauditi all'ultimo concertone del 1° maggio, che ha così sfruttato l'onda lunga di Eurovision e la voglia di eventi e musica della città.

Poco prima di mezzogiorno, l'annuncio sui social: "Oggi sono in viaggio e mi fermerò a Torino a cantare qualche canzone gratis". Detto, fatto. Alle 16 in punto si è presentato lì, davanti a Palazzo Madama, per improvvisare il suo mini show davanti a una folla di giovani fan.

Gazzelle, come da lui ricordato dal palco improvvisato di oggi, sarà a Torino in concerto il prossimo 5 giugno, proprio al Pala Olimpico che in queste ore sta ospitando l'Eurovision.

Ma Torino in questi giorni è tutta all'insegna della musica. Tanto che l'improvvisata di Gazzelle non è stato l'unico evento musicale a sorpresa della giornata. In piazza Palazzo di Città, proprio sotto il Municipio, si sono infatti presentati poco dopo gli Eugenio in Via di Gioia con la loro iniziativa 'Musica Ovunque' che li sta portando a suonare in tutti i quartieri. Anche per loro un mini concerto che ha avuto un ospite d'eccezione, il sindaco Stefano Lo Russo. Il primo cittadino è tornato a imbracciare la chitarra per suonare 'Gianna' di Rino Gaetano.