Vigone ‘recupera’ il Carnevale in versione statica

Il Galà di Carnevale previsto per il fine settimana del 17 e 18 gennaio era stato in parte annullato per maltempo: il sabato sera il Cunt Rugnun e la Bela Isidora hanno preso possesso delle chiavi della città di Vigone, ma niente sfilata per il giorno seguente.

La Pro loco, organizzatrice dell’evento, ha perciò proposto un secondo appuntamento per sabato 31 gennaio a partire dalle 14,30 nell’area ex stazione piazza Clemente Corte a Vigone.

Sarà un carnevale statico alla presenza delle maschere vigonesi e con la partecipazione dei carri ‘Gli Amici di Piobesi’ e ‘Gli Amici del Pellice’, due gruppi a piedi degli oratori di Vigone e Scalenghe e l’asilo nido Marameo. Tra musica e divertimento, verranno offerte bugie e cioccolata calda.

In caso di pioggia la festa si terrà al Museo del Cavallo, in piazza Vittorio Emanuele II.