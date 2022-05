“L’albero del benessere - l’arte che cura”: 8 Lions Clubs per i piccoli malati di cancro del Regina Margherita

Si tratta di strumenti per il potenziamento cognitivo e psicologico dei bambini e degli adolescenti, affetti da patologie oncoematologiche, ed utili all’elaborazione del trauma. Presidi per facilitare l’autonomia fisica del paziente oncologico pediatrico con problemi fisici o esiti chirurgici e translators per rendere possibile la comunicazione linguistica con i pazienti stranieri, quali in questo momento storico le famiglie ucraine.