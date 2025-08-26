L'assessore Marco Gallo: "Tranchida direttore a Torino è la conferma dell’elevata professionalità di tutte le componenti del Santa Croce"

La nomina di Livio Tranchida a nuovo direttore generale della Città della Salute e della Scienza di Torino non ha lasciato indifferente il mondo politico e istituzionale cuneese. Tra i primi a commentare c’è stato l’assessore regionale alla Montagna Marco Gallo, che ha voluto sottolineare il valore della scelta e, al tempo stesso, l’impegno che attende l’ospedale di Cuneo nei prossimi mesi.

“L'indicazione di Livio Tranchida a direttore generale della Città della Salute di Torino è il riconoscimento delle sue capacità personali, ma è allo stesso tempo la conferma della professionalità che ha saputo sviluppare, in questi anni, l'intera Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle. Penso, in tal senso, a ogni persona che vi lavora, dai medici agli infermieri e a tutto il personale che contribuisce a garantire a noi cittadini un elevato livello di cure e assistenza. Come ho detto al collega Riboldi e al Presidente Cirio, la fiducia in Tranchida rappresenta l'ulteriore contributo che la Comunità cuneese dà all'intero Piemonte: non a caso, infatti, la Giunta Regionale ha chiesto al Direttore di restare a Cuneo almeno fino al 30 novembre e all'avvio della progettazione del nuovo ospedale. Uno sforzo non da poco, me ne rendo conto, che dovrà essere seguito dall'individuazione e dalla nomina di un nuovo Direttore Generale che possa lavorare per garantire all'Ospedale non solo l'attuale standard, ma nuovi e più importanti traguardi”.