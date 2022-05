Carlo Macchiolo nuovo direttore dei Presidi Ospedalieri dell'Asl To5

Carlo Macchiolo è il nuovo Direttore dei Presidi ospedalieri dell’Asl To5. Si tratta di un ritorno, in quanto il dott. Macchiolo è stato per anni in direzione sanitaria dell’Ospedale Maggiore di Chieri.

Torinese ma nato a Savigliano, Macchiolo, 52 anni è laureato in medicina e chirurgia all’Università degli studi di Torino e nel 2000 ha conseguito la specializzazione in Igiene e medicina preventiva. Nel 2004 ha frequentato il corso di perfezionamento universitario in sorveglianza e controllo infezioni ospedaliere. Dopo lunga esperienza (15 anni dal 2001 al maggio del 2017) maturata presidio ospedaliero Gradenigo di Torino con l’incarico di Dirigente medico, nel giugno del 2017 è entrato nella direzione di presidio dell’ospedale chierese restando fino al mese di novembre del 2019.

Dal novembre del 2019 ad oggi è entrato a far parte della direzione sanitaria dell’Ospedale Mauriziano di Torino. Attualmente è anche componente della Commissione tecnica regionale per l’appropriatezza di codifica SDO. Nel periodo della pandemia ha preso parte alla copertura dei turni dell’Unità di crisi del Dirmei. Il benvenuto della direzione dell'Asl To5 “Sono felice di ritornare all’Asl To5 e orgoglioso di tornarci da Direttore – ha detto il dott. Macchiolo - Pur essendo questo il mio primo giorno mi sono già messo al lavoro per affrontare al meglio le problematiche esistenti nelle diverse strutture ospedaliere che, pur essendo separate lavoreranno in accordo e all’unisono”.

Nel dare il suo bentornato al dott. Macchiolo, il direttore generale Angelo Pescamona ha dichiarato: “E’ già stato qui e quindi ha già la conoscenza delle diverse problematiche. Il suo incarico è importante e, siccome è giovane, ci auguriamo che possa guidare la riunificazione dei tre ospedali in quello nuovo”.