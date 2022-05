Per dare vita ai tuoi progetti di comunicazione affidati a StampaeStampe.it

Etichette adesive, striscioni, forex e brochure sono solo alcuni degli articoli personalizzabili, nel giro di qualche click, su StampaeStampe.it. Si tratta di un service di stampa digitale attivo ormai da vent’anni, che offre servizi e prodotti web-to-print dedicati ai clienti italiani ed europei. Qualità, convenienza e professionalità sono garantite anche dalle oltre 4.100 recensioni certificate da Feedaty.

Passando in rassegna la proposta dell’e-commerce si incontrano centinaia di articoli customizzabili, a seconda delle proprie esigenze. Permettono, infatti, di dare vita a progetti di comunicazione ed iniziative pubblicitarie sia per interni che per esterni. Qualche esempio? Vetrofanie personalizzate e adesivi per vetro, applicabili sulle vetrine di bar o negozi, ma anche dépliant, pieghevoli, biglietti da visita, stickers, etichette per vino, pannelli rigidi o espositori per fiere.

Dalla consulenza pre-stampa al prodotto finito chiavi in mano: in ogni step dell’acquisto il cliente può fare affidamento su un customer care preciso e puntuale, formato da esperti del settore. È fruibile via chat online, e-mail, numero di telefono o social network. In più, è possibile richiedere preventivi in tempo reale.

Dopo aver selezionato l’articolo desiderato basta aggiungerlo al carrello e scegliere la modalità di pagamento. Quelle disponibili sullo store sono completamente sicure e pongono l’utente al riparo da qualunque pericolo: carta di credito, PayPal, contrassegno in contanti, bonifico bancario, in tre rate con Scalapay. Con consegne in tutto il territorio nazionale o con ritiro della merce presso la sede aziendale.

Per trovare spunti e idee interessanti basta un tap sulla sezione “Blog” del portale. Invece, per conoscere gli sconti attualmente attivi è sufficiente visitare la pagina “Promozioni”.

Quanto alle spedizioni, infine, l’acquirente ha l’opportunità di scegliere la data che preferisce: optando per quella più lontana i prezzi si abbassano. Le consegne sono portate a termine da corrieri autorevoli, quali GLS o BRT che permettono, grazie all’apposito codice per il tracking, di monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento del trasporto.