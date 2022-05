Settimo Torinese, un successo per il concerto gospel che ha cantato il suo "no" alla guerra [FOTO]

Concerto di Gospel a Settimo Torinese per chiedere la pace in Ucraina (e non solo)

Un grande successo di pubblico, ma anche momenti di raccoglimento e commozione: è stato questo l'esito del concerto di beneficenza organizzato a Settimo Torinese.



Uno spettacolo di gospel ospitato presso gli spazi della Parrocchia San Vincendo De' Paoli di via Milano 59, con la partecipazione delle artiste che compongono il Queens Choir, diretto da Davide Motta Frè.



L'intento era di raccogliere fondi per alcuni lavori di manutenzione e restauro della Parrocchia di San Pietro in Vincoli, ma anche mandare un messaggio per la pace contro la guerra in Ucraina, ma non solo.



E inoltre, il concerto è stata l'occasione anche per ricordare ancora una volta Francesco Cena, decano dei commercianti di Settimo Torinese, morto nei giorni scorsi all'età di 90 anni.