A Torre Pellice una giornata per riconoscere e fermare la violenza domestica

Un seminario di un’intera giornata per imparare a riconoscere e affrontare la violenza domestica. È la proposta del corpo dell’Esercito della salvezza di Torre Pellice per domani, sabato 25 ottobre, nata dall’ascolto delle difficoltà e delle esperienze raccontate dagli abitanti della Val Pellice che partecipano agli appuntamenti nella sede all’angolo tra via Cavour e corso Gramsci. “La violenza domestica colpisce non solo le donne ma anche gli uomini e i bambini e abbiamo scoperto che si tratta di un fenomeno diffuso in valle” rivela Gildas Ouakatoulou, ufficiale dell’Esercito della salvezza.

Da qui la decisione di dedicare un’intera giornata all’argomento, con interventi di specialisti, tra cui il maresciallo dei Carabinieri di Torre Pellice, Massimiliano Airola, che parlerà dopo i saluti della sindaca Maurizia Allisio, in programma alle 10.

Successivamente interverrà sui traumi post-violenza Vienna Giacalone, collaboratrice professionale sanitaria infermieristica, mentre parlerà di difesa personale Luca Arzaretti, istruttore professionista.

Dopo il pranzo sociale, inizierà la seconda parte del seminario introdotta dal coro ‘Voci in volo’ con Anna Boeris. Seguiranno nuovi interventi dedicati ai traumi post-violenza e alla difesa personale, con Arzaretti e la counselor Stefania Circello.

L’incontro terminerà con un momento di riflessione spirituale, la preghiera e il rinfresco finale.