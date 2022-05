Nasce la Torino City Marathon: l'appuntamento è per il 6 novembre, ma le iscrizioni partono oggi

L'aria che si respira è quella del cambiamento. Della voglia di dare ancora di più, di avere un’identità ancora più forte nel mondo del running, delle maratone e del territorio. Volontà che si leggono già a chiare lettere nel nuovo nome della maratona del capoluogo piemontese: Torino City Marathon, con la Mole Antonelliana sullo sfondo.

Il nome è nuovo, quindi, ma lo spirito è sempre lo stesso: vivere a Torino una giornata di corse, sorrisi, orologi al polso che smettono di scandire il tempo al tocco della mano del runner sotto uno dei traguardi più belli d’Italia, in piazza Castello. Succederà questo e altro domenica 6 novembre 2022. Giornata in cui, oltre alla maratona, si correranno la Torino City Run, la 10 km competitiva e non, e la Torino City Junior, la corsa riservata ai più piccoli.

DIETRO LE QUINTE

Team Marathon, la società organizzatrice della 42 km di Torino dal 2017, fin dall’inizio si è dato un’unica priorità: il runner, con le sue esigenze e i suoi desideri. Anche per questo ha deciso, da quest’anno, di stringere una collaborazione con il Road Runners Torino, il nuovo running team nato nel 2019 da un gruppo di amici che da oltre 10 anni si allenano, allenano, gareggiano e si divertono cercando di trasmettere la loro passione a chiunque voglia semplicemente correre, al di là del livello e degli obiettivi agonistici. La partnership permetterà di organizzare diverse iniziative "sul campo", quali per esempio allenamenti di gruppo, per arrivare preparati al marathon day.

CORRERE LA MARATONA A TORINO…

…vuol dire correre attraverso la storia del nostro Paese: dall’epoca monarchica al boom industriale, tra monumenti, piazze e parchi raggiungendo poi il traguardo nella splendida piazza Castello, tra le più belle d’Italia. Il pool organizzativo sta lavorando proprio in questi giorni alla definizione del nuovo percorso che, oltre al traguardo, garantirà quella caratteristica che ha conquistato i maratoneti negli ultimi anni: sarà veloce, ideale per centrare il nuovo personal best. ISCRIZIONI APERTE

Da oggi, lunedì 23 maggio, è possibile iscriversi alla Torino City Marathon. Anche in questo caso, correre avrà il suo beneficio: fino al 30 giugno la quota di iscrizione per la maratona sarà a un prezzo agevolato. LA CORSA FA (DEL) BENE: FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA SUL CANCRO ONLUS

Una parte del ricavato dalle iscrizioni gare sarà devoluto alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro onlus. Team Marathon è da sempre al fianco della onlus di Candiolo con l’intento non solo di aiutare in modo pratico la ricerca, ma anche di diffondere il messaggio di quanto ognuno di noi, nel proprio piccolo, possa dare il proprio contributo… anche correndo.

TORINO CITY RUN Dieci chilometri all’interno della città per la Torino City Run, che si presenta in una duplice veste: competitiva, a cui potranno partecipare i tesserati Fidal o in possesso di runcard, e ludico-motoria, aperta a tutti, ideale per chi vuole vivere la città in piena sicurezza (il percorso è interamente chiuso al traffico) e godersi una mattinata all'aria aperta vivendo il “marathon day” dall'interno.