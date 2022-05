Borgo Crimea diventa set per di "Fast & Furious", tra gru e strade chiuse [FOTO]

Borgo Crimea si fa set cinematografico. Prendono il via questa mattina le riprese di "Fast X", il decimo capitolo della saga di "Fast & Furious". Da questa mattina le vie laterali all'incrocio con corso Fiume sono state completamente chiuse al traffico ed è ovviamente vietata la sosta.

L'autogru

Nella direttrice centrale, che dal Po porta in piazza Crimea, sono impegnate decine di squadre di operai con messi pesanti e attrezzatura da fabbro. Spicca vicino agli storici palazzi una gigantesca autogru della Vernazza, che servirà per alcune scene. Parcheggiati poi ai lati di corso Fiume i grossi camion che trasportano l'attrezzatura cinematografica.

Residenti curiosi discreti

Accanto al set la vita scorre più o meno normale. I residenti di Borgo Crimea, mentre portano il cane a passeggio o sorseggiano un caffè negli eleganti bar Crimea e Maggiora, curiosano con occhio discreto cosa accade.

Riprese anche ai Murazzi e via Roma

Ma la zona alle spalle del fiume non è l'unico set previsto in città. Verranno fatte riprese di "Fast X" anche in via Roma/piazza Cln, i Murazzi e piazza IV Marzo. Qui tutte le informazioni sulla viabilità e chiusure.