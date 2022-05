Lavorare da casa: ecco le professioni più ambite del momento

Lavorare da casa fino a qualche anno fa sembrava uno scenario fantasioso, quasi utopistico ma negli ultimi tempi le cose sono decisamente cambiate. Le indagini del settore mostrano che un numero sempre più crescente di persone prova infatti ad organizzare la propria attività lavorativa direttamente da casa propria, sviluppando per questa finalità nuove competenze apposite o riuscendo a sfruttare quelle già maturate in passato. Alcune delle professioni che possono essere svolte da casa rientrano sicuramente tra quelle più ambite del momento.

Una di queste è sicuramente quella svolta dai trader online, un settore che è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi anni. Si tratta di un lavoro vero e proprio perché richiede di investire sulla propria formazione e di acquisire delle competenze adeguate. I migliori broker hanno sviluppato dei corsi molto importanti, in quanto consentono di conoscere sia le potenzialità che i rischi degli investimenti, oltre che di apprendere delle buone strategie. In generale questa è quindi sicuramente un'attività che può essere svolta da casa.

Lavori da casa più gettonati del momento

Il trading online è sicuramente molto affascinante ma include un certo margine di rischio e non può offrire sempre la garanzia di un guadagno. Per questo molti hanno deciso di utilizzarlo come hobby da affiancare ad un'altra attività professionale. Tra i migliori lavori da casa che possono essere svolti in questo periodo vi è poi quello del data entry, ovvero una figura addetta all'inserimento di dati all'interno di specifici terminali. Si tratta di un lavoro semplice, spesso ricercato, che richiede soltanto una buona dose di attenzione e precisione.

Un'altra attività che oggi va per la maggiore è quella di copywriter, ovvero quella che prevede la scrittura di testi per i portali presenti sul web, per i cataloghi o per delle brochure realizzate per specifici settori. Ovviamente per poter lavorare in questo ambito occorre avere una buona conoscenza della grammatica e della sintassi italiana ma non servono titoli particolari. Nello specifico chi è mosso da alcune particolari passioni può più facilmente proporsi per scrivere in quei settori, in modo da poter mettere a disposizione delle competenze e delle conoscenze acquisite in passato.

Per lavorare come copywriter è necessario soltanto un pc da abbinare a tanta passione per la scrittura e ad un pizzico di creatività. Un lavoro analogo ma completamente condotto in maniera autonoma è quello del blogger. In questo caso la persona che scrive o produce qualsiasi tipo di contenuto, organizzato poi sotto forma di post, lo fa infatti in modo autonomo andando così a gestire uno o più siti internet. Non è sempre facile svolgere questo mestiere ed ottenere delle entrate ma in alcuni casi ci sono stati blog che si sono rivelati molto remunerativi e che hanno permesso ai gestori di essere conosciuti.

Social media manager e altri mestieri

Quanto detto per il copywriter vale però anche per quello che probabilmente è il mestiere più ambito del momento, anche da molti giovanissimi, il social media manager. Si tratta di un ruolo molto importante perché ha il compito di veicolare l'immagine di un'azienda, gestendo i canali social (come ad esempio Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter e molti altri). In questo caso è necessario avere una buona conoscenza delle logiche della comunicazione a trecentosessanta gradi e imparare a combinare bene tra loro testi, video e foto.

Questo mestiere ha le seguenti caratteristiche:

Non sono necessari strumenti particolari.

Massima libertà negli orari di lavoro.

Richiede alcune minime capacità grafiche.

Non necessita di investimenti iniziali.

È oggi spesso ricercato.

Chi ha talento, conosce bene i social ed è da questi appassionato può sicuramente provare ad intraprendere questo mestiere. Per quanto riguarda la creazione di grafiche accattivanti, non è necessario aver maturato delle competenze particolari in questo settore, dal momento che negli ultimi anni sono state diffuse delle ottime App che facilitano notevolmente questi passaggi.

Infine altre attività gettonate che consentono di iniziare a lavorare da casa sono ad esempio: il copy trader (una persona che investe fondi attraverso il trading online replicando le mosse fatte dai cosiddetti popular investor), l'influencer (mestiere non certo semplice da avviare), gli addetti ai call center che operano in autonomia e i traduttori online (ottima possibilità per chi conosce molto bene più lingue).