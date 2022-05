Mobili salvaspazio per chi di spazio non ne ha abbastanza

Chi non vorrebbe più spazio? Su un autobus affollato, sulla poltrona del cinema, con la propria testa sempre troppo vicina alle ginocchia dello spettatore dietro, in coda in autostrada... tutte situazioni in cui non sarebbe male restare un po' più larghi.

"Spazio: ultima frontiera", così cominciava una famosa serie televisiva, e ora, quasi sessantanni dopo, non potremmo essere più d'accordo.

E non cominciamo con tutti i significati metaforici! Quando una persona chiede "più spazio" a un'altra (il partner, un genitore, un parente...), di solito non va mai a finire bene. Da fuggire davvero via sull'Enterprise.

Lo spazio di casa: ne serve sempre di più!

Più di tutto, però, vorremmo più spazio in casa. Sogniamo che un nuovo ripostiglio si materializzi magicamente vicino alla porta della cucina durante la notte. Invitiamo cinque amici per una maratona di serie TV e ci rendiamo conto troppo tardi che sul divano si può stare giusto in tre. Apriamo gli armadi sperando che le scatole malamente impilate con cui li riempiamo non ci cadano addosso. Non se ne vede la fine.

Dato che traslocare improvvisamente in un alloggio più grande raramente è così agevole, o possibile, e buttare giù il muro per rubare una stanza ai vicini è vietato, a meno di non riuscire a rendere il proprio appartamento più grande all'interno, proponiamo una soluzione alternativa.

Tante funzioni per un solo mobile, tanti utilizzi per un solo spazio

Se la casa non si ingrandisce, saranno i mobili a rimpicciolire nel momento del bisogno! E no, non è fantascienza.

Stiamo parlando dei mobili trasformabili, adattabili, perfetti per ogni esigenza!

Se è vero che un divano letto è ormai presente in ogni appartamento, perché non affiancargli altri arredi dalla molteplice funzione?

Una libreria nasconde un letto, una mensola si trasforma in un tavolino, un altro tavolo diventa a sua volta un letto! Dallo scaffale in cucina si estrae un punto di appoggio aggiuntivo per mangiare con tanti ospiti, i comodini scompaiono al bisogno e due piazze si restringono in una sola.

Nota aggiuntiva, ma non meno importante, alla comodità si aggiunge l'estetica: il design è curato, moderno e diversificato, per adattarsi al resto della casa.

I negozi di arredamento che trattano questi mobili sono vari, e spesso si specializzano in un arredo che diventa il loro prodotto di punta, come i letti a scomparsa per la Konvert di Grugliasco (vicino Torino), che offre anche soluzioni personalizzate a seconda delle esigenze.

Molti mobili, molte soluzioni, per ogni tipo di casa

Questi mobili possono essere la scelta vincente per arredare un appartamento con tanti coinquilini, un piccolo monolocale, o un loft la cui funzione deve variare a seconda delle esigenze. In un periodo in cui le soluzioni di smart working sono sempre più comuni, la propria stanza può diventare velocemente un ufficio super accessoriato... e non ci si deve nemmeno preoccupare di rifare il letto prima di una call!

Esistono inoltre numerose opzioni per le camerette dei bambini, luoghi in cui i piccoli devono ovviamente dormire durante la notte, ma dove è anche importante che giochino, studino e si esprimano durante il giorno. Che vivano al massimo i loro spazi, insomma.

Con letti a contenitore, estraibili o a scomparsa (ne esistono anche in versione "a castello"), la stanza dei giochi per il giorno diventa velocemente uno spazio per la nanna.

Non è nemmeno da sottovalutare il vantaggio che questi mobili possono apportare a una casa per le vacanze, o a una seconda casa in generale: meno spazio non deve per forza voler dire meno comodità. Di certo, l'ultima cosa che tutti vorremmo è che una vacanza diventi stressante!

Con creatività, un pizzico di ingegno, e l'aiuto di qualche mobile strategico, la vostra non sarà più una semplice abitazione, ma una vera e propria casa.