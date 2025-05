Quando gli stranieri mandano i soldi "a casa". In vent'anni dalla provincia di Torino sono partiti quasi 4 miliardi di euro in giro per il mondo

Quasi quattro miliardi di euro. E' questa la quantità di soldi che gli stranieri che vivono in provincia di Torino hanno mandato ai loro Paesi d'origine, alle loro famiglie. Sono le cosiddette "rimesse", calcolate dagli uffici studi della Banca d'Italia.



Quasi 4 miliardi di euro dal 2005

Una cifra notevole, per la precisione di poco superiore ai 3,9 miliardi di euro, ma che in realtà dice molto sulla composizione attuale della nostra società e sui fenomeni che la attraversano. Torino, peraltro, si inserisce in un contesto che ha visto, solo nel quarto trimestre del 2024, aumentare dello 0,9% le rimesse inviate all’estero dagli stranieri residenti in Italia. Nel complesso dell’anno - spiegano sempre da Banca d'Italia - la crescita è stata pari all’1,3 per cento, con le crescite maggiori che hanno riguardato i Paesi dell'Asia (+3,8 per cento) e del Nord Africa e Vicino Oriente (+7,6 per cento). Calano, al contrario, le rimesse dirette verso i Paesi dell'Africa sub-sahariana (-7,6 per cento) e i paesi dell'Unione europea (-7 per cento).

Il Piemonte non appare tra le regioni maggiormente attive, anzi: si è passati da 487 a 483 milioni di euro spediti oltre confine tra il 2023 e il 2024, con un calo dello 0,9 (anche se pesa ancora per il 5,8% del totale), settima regione in Italia. Quasi la metà delle rimesse è provenuta dalle tre regioni più importanti in termini di flussi: Lombardia (21,9 per cento del totale nazionale), Lazio (15,3 per cento) ed Emilia-Romagna (10 per cento).



Gli andamenti a Torino e provincia

Tornando a Torino e provincia, dai dati di Banca d'Italia emerge come in cima alla "top ten" dei Paesi che hanno ricevuto più soldi negli ultimi 20 anni c'è la Romania: sono 812, 5 i milioni "rimessi", a conferma di una presenza molto forte di immigrati provenienti dal Paese dell'Est Europa. Ma la cartina di tornasole sugli altri Paesi maggiormente interessati mette in luce altre provenienze: alcune più "scontate", altre meno. Al secondo posto c'è il Marocco con poco più di 411 milioni mandati a casa dal 2005, quindi ecco il Perù, con 402,62 milioni di euro.



Fuori dal podio si piazza il Senegal, con quasi 306 milioni di euro, mentre alle sue spalle ci sono le Filippine (quasi 220 milioni). Ed ecco che al sesto posto c'è un Paese sorprendente: si tratta del Bandladesh, con oltre 192 milioni. La curiosità non è legata tanto all'aspetto esotico (anzi, in Italia risulta essere il Paese che ha ricevuto più rimesse negli ultimi dodici mesi, pari al 17% del totale), quanto per la crescita vigorosa negli ultimi 7 anni, segno di un'immigrazione decisamente recente.

Nella classifica dei soldi spediti da Torino a casa c'è poi il Brasile, con quasi 130 milioni, quindi la Nigeria (112 circa), l'Albania (con 111) e la Moldavia, con quasi 91.