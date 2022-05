Pianifica il tuo futuro andando a studiare all'estero

Studiare all'estero? Affascinante e spaventoso allo stesso tempo! Se sei ancora un po' riluttante a fare il grande passo, ma desideri comunque pianificare il tuo futuro in ambito lavorativo, iscriviti a un corso universitario di economia o management alla Barcelona Business School. Esistono molti corsi di formazione che possono corrispondere al tuo progetto professionale, basta accedere a EU Business School programs.

Studia economia

L'economia si occupa della produzione, distribuzione e consumo di beni e servizi. Questo corso è rivolto a coloro che sanno gestire i numeri, che hanno un forte gusto per la geopolitica, la finanza pubblica e le tecniche quantitative. Spesso si opera una distinzione tra macro e microeconomia: quest'ultima è la branca che analizza i comportamenti di mercato delle famiglie; mentre la macroeconomia si concentra sullo studio dei fenomeni economici su larga scala. I due sono intimamente legati.

Impara una lingua straniera

Essere bilingue oggi più che mai sembra essere una necessità. E quale modo migliore per imparare una lingua straniera se non andando all'estero? La pratica continua di una lingua con la gente del posto è il modo migliore per padroneggiarla. Grazie ai tuoi studi, potresti anche avere un vocabolario tecnico, specifico per un campo di competenza (gestione, finanza, economia, comunicazione, ecc.). Una risorsa inestimabile per i reclutatori. Oltre al vantaggio professionale, la padronanza di altre lingue ti renderà più facile fare amicizia e perché non stabilirti nel paese in seguito?

Studia management

La gestione consente a un'azienda di raggiungere gli obiettivi che si è prefissata (fatturato, quota di mercato, ecc.). Fa parte di una politica ben definita. I manager sono ovunque: dalle PMI ai grandi conglomerati, i loro servizi sono essenziali per lo sviluppo dell'azienda. Ci sono anche molti diplomi in questo settore.

Migliora il tuo CV

L'obiettivo finale di studiare all'estero è mostrare la propria istruzione. Nell'era della globalizzazione, una carriera internazionale è più preziosa per il reclutatore. Dimostra che sei autonomo, di mentalità aperta con una certa curiosità intellettuale. Vivere fuori dal tuo Paese significa anche dover mostrare ingegno e adattamento. Qualità molto ricercate nel mondo del lavoro. Inoltre, questa esperienza all'estero sarà il modo per differenziarti dagli altri e renderti più facile trovare un posto nel mercato del lavoro. Non dimenticare di inserirlo nel tuo curriculum!