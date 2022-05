"Vista in salute", appuntamento in piazza Castello dal 30 maggio al 1° giugno

Lunedi 30 maggio alle ore 11, in piazza Castello a Torino, prenderà il via con una conferenza stampa di presentazione la tappa in Piemonte della “Campagna di prevenzione delle malattie della retina e del nervo ottico promossa dall’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità IAPB Italia onlus”, con il patrocinio del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore di Sanità e della Regione Piemonte.