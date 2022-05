Impianto antincendio: l'alleato più prezioso per la serenità in azienda

Quando si ha un'azienda e l'ovvia necessità di far vivere in maniera serena ai propri dipendenti e collaboratori le ore di lavoro, è fondamentale occuparsi di tutto quello che riguarda la sicurezza. Anche se il legislatore ha fatto passi molto importanti negli ultimi anni, ci sono ancora dei miglioramenti rilevanti da perseguire. Tra questi, rientra la consapevolezza del ruolo dell'impianto antincendio. Quando si pensa all'eventualità che un incendio possa propagarsi nei locali della propria sede aziendale, la prima immagine che viene in mente è quella dell'utilizzo degli estintori. Fondamentali, su questo non c'è dubbio, ma non sufficienti.

Solo un buon impianto antincendio è in grado di fare la differenza. Alla luce di ciò, nel momento in cui lo si installa bisogna porre grande attenzione alla scelta del fornitore tecnico. Non importa che si parli di impianti antincendio a Torino o nel resto del Piemonte: in tutti i casi, è bene partire considerando l'esperienza nel settore dell'azienda che lo installerà. Realtà come GSSI, da decenni sul mercato, ne hanno toccato con mano le evoluzioni e sono in grado di offrire ai propri clienti il massimo dell'innovazione.

Un altro aspetto fondamentale è la manutenzione: dopo l'installazione, l'impianto antincendio deve essere in grado di funzionare al meglio nel tempo. Solo il giusto mix tra manutenzione preventiva e programmata e l'intervento di tecnici preparati sono in grado di garantire che tutto questo diventi realtà.

Come già accennato, l'efficienza e la funzionalità dell'impianto antincendio non vanno mai e poi mai trascurate in quanto, qualora l'evento dovesse verificarsi, i danni potrebbero essere ingenti sia per le persone, sia per il materiale aziendale (anche se si ha in corso un contratto assicurativo in grado di proteggere contro questi incidenti non vale la pena dare il via all'iter burocratico).

In virtù di quanto appena specificato, nel momento in cui si sceglie la ditta per l'installazione dell'impianto è bene essere certi che sia una realtà abituata a progettare in maniera customizzata tutti gli impianti di sicurezza. L'impianto antincendio, infatti, deve essere "cucito su misura". Le sue caratteristiche non sono univoche, ma variano sulla base di aspetti come la tipologia di attività che si svolge in azienda, la grandezza degli spazi, il tipo di materiale che si maneggia all'interno dei locali e il numero di persone che normalmente li frequenta.

Concludiamo ricordando che l'attenzione agli aspetti appena citati relativi agli impianti antincendio deve andare di pari passo con la formazione degli addetti alla sicurezza, tenuti a frequentare tutti i corsi previsti dalla legge.