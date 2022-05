Trionfo torinese in MotoGp: al Mugello è Bagnaia la medicina per dimenticare il Dottore [FOTO]

Era la prima gara senza il Dottore, ma ci ha pensato Pecco Bagnaia da Chivasso a fornire la medicina per lenire il dolore ai tanti tifosi di MotoGp italiani. Al Mugello, infatti, il pilota torinese ha trionfato e si è rilanciato nella sfida per il titolo Mondiale 2022. Una vittoria dal significato doppio, visto che per la prima volta ai nastri di partenza non c'era Valentino Rossi (e il suo 46 è stato ritirato).