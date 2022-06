Marco Rossi e Roberto Mancini, due mister ex blucerchiati

L'Italia incontra per la 35° volta nella sua storia calcistica l'Ungheria, tante vittorie ma anche pareggi e sconfitte. Quello che unisce queste due squadre nazionali sono i due mister, Marco Rossi e Roberto Mancini.

Hanno giocato insieme nella Sampdoria, il ct del nostro avversario in Nations League è emozionato ma anche pronto a spronare l'Ungheria contro una nazionale azzurra sempre molto forte. Di fatto, l'Ungheria al momento è prima squadra vincitrice del nostro gruppo, la C.

Rimanere nella League A, quindi non essere retrocessi, è il motolov dell'Ungheria, invece il nostro è quello di confermare il terzo posto e, anzi, raggiungere la finale, preparare una squadra prossima ai Mondiali.

Marco Rossi, biografie, squadre di gioco e allenate, dichiarazioni pre match

Marco Rossi è allenatore di calcio, attuale commissario tecnico della nazionale ungherese. Fino al 2000 ha giocato nel ruolo di allenatore. Rossi, classe 1964, è nato il 9 settembre a Druento, è alto 187 cm pesa 87 kg.

Il suo ruolo principale in campo era di terzino sinistro, la prima squadra a prepararlo e introdurlo nel calcio professionistico è il Torino. Con questa squadra giocherà dal 1982 al 1984. Continuerò la sua carriera in altre squadre, il club che più inciderà sarà il Brescia, dal 1988 al 1993. Dieci reti, 164 presenze, questo parte del suo curriculum prima di entrare nella Sampdoria. Una squadra che in quegli anni accoglieva giocatori importanti e c'era Roberto Mancini.

Con i blucerchiati si giocherà fino al 1995, poi ci saranno delle squadre estere tra cui l'Eintracht Francoforte e poi il ritorno al Paicenza. Il ruolo di calciatore si lascerà definitivamente nel 2000 per diventare poi allenatore. Prima squadra Lumezzane poi Pro Patria e poi altre squadre, fino ad arrivare nel 2018 in Ungheria che tuttora allena.

Calcionews riporta alcune dichiarazioni dell'esperienza di Marco Rossi nella nazionale ungherese, un amore per questo paese che nasce da quando è bambino. Nelle dichiarazioni pre match, Marco Rossi è contento di rivedere Roberto Mancini, è un'emozione preparare una squadra nazionale ad affrontare gli azzurri. Marco Rossi è un allenatore che non si pente di allenare squadre all'estero, la Premier League è tutt'altra cosa.

Informazioni principali Italia Ungheria

Il ritorno di Italia Ungheria sarà a settembre, come ha detto Marco Rossi, la vittoria e tre punti la escludono dalla retrocessione. Le partite però sono sei, l'Italia ha pareggiato e preso il terzo posto, essendo squadra di casa per gli analisti è favorita., Ecco alcune quote 1x2 e Doppia Chance dei bookmakers online esteri: 1.48/4.12/7.14/ 1.08 / 1.23 / 2.65 (fonte: https://www.1win-italia.eu/).

Gnonto è tra i convocati della seconda partita azzurra di Nations League, ecco le probabili formazioni.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Mancini, Bastoni, Spinazzola; Barella, Cristante, Pellegrini; Gnonto, Raspadori, Politano. All. Mancini.

Ungheria (5-4-1): Gulacsi; Nego, Lang, Orban, At. Szalai, Z. Nagy; Schafer, Szoboszlai, A. Nagy, Sallai; Ad. Szalai. All. Rossi.