Piscine da giardino, quali sono le caratteristiche da considerare

Avere una piscina personale e privata è senza dubbio un vantaggio, poiché permette, in qualsiasi momento, di godere di un momento di piacere e di relax senza muoversi dal proprio giardino.

Una piscina fuori terra non comporta una spesa molto elevata, è facile da montare e da installare, non richiede troppa manutenzione e può essere smontata e spostata in qualsiasi momento.

In genere, le piscine da giardino sono costituite da una struttura in metallo, di solito acciaio trattato in maniera tale da resistere all’umidità, agli eventi esterni, al cloro e ai disinfettanti, e da un telo impermeabile destinato a contenere l’acqua e costituito da Pvc o altro materiale sintetico stratificato.

Questo tipo di piscina si acquista direttamente online, in kit di montaggio con relative istruzioni, e non richiede scavi e altre operazioni particolarmente complesse, con il vantaggio di poter essere rimossa durante la stagione invernale, oppure di installare una copertura di protezione.

Le piscine da esterno sono disponibili in diverse dimensioni e conformazioni, adatte a soddisfare qualsiasi esigenza e preferenza, adattandosi a giardini e spazi verdi di ogni tipo.

Come scegliere la piscina da esterno ideale

Per la scelta della piscina da giardino adatta, prima di tutto è bene considerare con attenzione lo spazio disponibile, poiché intorno alla vasca è importante lasciare uno spazio sufficiente per muoversi e per allestire una piccola area relax / solarium, con sedie a sdraio e doccia.

Le piscine rettangolari di dimensioni abbastanza ampie sono adatte anche per nuotare, mentre se la vasca viene utilizzata prevalentemente da bambini, si consiglia una piscina circolare non molto profonda.

Un elemento da considerare con attenzione è la qualità dei materiali, che deve assicurare una lunga durata nel tempo e resistenza all’uso: la struttura metallica deve garantire la massima resistenza senza ossidarsi e il telo, oltre alla durata, deve offrire anche un ottimo livello di comfort a chi ne fa uso.

È importante montare le piscine di questo tipo su un terreno piano e privo di dislivelli, e soprattutto prestare attenzione ad eliminare l’eventuale presenza di sassi, pietre o radici che potrebbero danneggiare il telo. Un’ottima soluzione è quella di preparare preventivamente il terreno sul quale si ha intenzione di collocare la piscina.

Gli accessori utili per ottenere il meglio dalla propria piscina

Per sfruttare al massimo la propria piscina, può essere utile completarla con alcuni accessori specifici. Prima di tutto, è bene dotarsi dell’occorrente per la pulizia interna della vasca, uno skimmer che raccolga i rifiuti presenti sulla superficie dell’acqua, una pompa a sabbia e un diffusore di cloro.

Spesso può essere utile anche un correttore di pH e, se l’intenzione è quella di utilizzare la piscina non solo in piena estate ma anche in altre stagioni, è importante dotarla di una pompa di calore.

Per agevolare l’ingresso e l’uscita dalla vasca, è importante anche disporre una scaletta, ideale per accedere all’acqua facilmente e senza rischi. La scaletta talvolta viene abbinata alla piscina stessa, se acquistata a parte occorre prestare attenzione all’altezza e alla compatibilità con la struttura della vasca.