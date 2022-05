Plate Rolling Machines manufacturer: quale macchinario scegliere

Le calandre o Plate Bending Machine sono macchine utensili impiegate nell’industria cartaria, nei settori metallurgico e tessile e per la produzione della gomma. Sono costituite da due o più cilindri rotanti realizzati in ghisa o in acciaio. Attraverso l’utilizzo delle Plate Bending Machine si effettua il processo di produzione industriale noto come calandratura, che presuppone una deformazione plastica attraverso cui si possono realizzare o trasformare profilati metallici o fogli di materiale. Si parla, caso per caso, di calandratura della lamiera metallica, di calandratura della plastica o di calandratura della gomma.

In questo ambito un Plate Rolling Machines manufacturer leader di mercato dal 1960 è Seravesi, che produce:

● Plate bending machine;

● Rotolatrici per lamiere;

● Presse idrauliche;

● Bordatrici.

Negli anni, tra gli obiettivi principali dell’azienda Seravesi, è spiccata la produzione di 3 and 4 Rolls Plate Bending Machine, presse per cantieri navali, bordatrici, affiancata alla realizzazione di queste macchine costruttrici, è stata avviata la progettazione interna fino al collaudo finale, grazie al supporto di operatori esperti, montaggio presso il cliente finale, garantendo massima precisione e cura.

In base all’esigenza di produzione Seravesi propone due tipi di macchinari: 3 Rolls Plate Bending Machine e 4 Rolls Plate Bending Machine.

3 Rolls Plate Bending Machine

Il modello E79 è una 3 Rolls Plate Bending Machine a invito totale caratterizzata dai rulli inferiori ad assi variabili e il rullo superiore motorizzato con movimento verticale oleodinamico. Questi macchinari sono disponibili con capacità dai 25 mm fino ai 300 mm e lunghezze dei rulli da 1000 mm fino a 6000 mm.

Applicazioni dell’E79:

● Piattaforme Petrolifere;

● Industria Marina;

● Reattori e Turbina;

● Caldaie;

● Macchine movimento Terra.

Caratteristiche principali dell’E79:

● Curvatura di medi e grossi spessori. Grazie ad una particolare concezione costruttiva è caratterizzata dimensioni ridotte rispetto alle tradizionali 4 rulli, ottimizzato da un tratto rettilineo più corto e, grazie all’inclinazione di tutti e tre i rulli, la possibilità di eseguire lavorazioni coniche anche complesse in modo più semplice.

● L’invito ottenuto è ottimo grazie all’elevata spinta del rullo superiore, utilizzato in questa fase come una pressa piegatrice.

● Rivoluzione della geometria. I rulli inferiori sono traslabili orizzontalmente e indipendenti l’uno dall’altro con passo variabile, mentre il rullo superiore motorizzato, trasla verticalmente.

● Versatile: aumentando l’interasse dei rulli inferiori, si possono calandrare lamiere di grossi spessori mentre, diminuendo l’interasse, si calandrano lamiere di basso spessore ed ottenere tubi di piccolo diametro.

● Indipendente: il movimento dei 3 rulli consente facilmente la realizzazione di coni. I rulli inferiori e il rullo superiore si possono inclinare indipendentemente fino a 2°.

● Sicura: Per la sicurezza degli operatori, grazie a questa particolare geometria, la lamiera resta in posizione orizzontale durante le fasi di lavoro. Inoltre la macchina è predisposta di emergenze a fungo per un immediato arresto del suo movimento.

● Semplice da utilizzare e mantenere grazie ad una facile accessibilità delle parti idrauliche e alla diagnostica presente nel pannello di controllo a portata di mano dell’operatore.

● Dimensioni ridotte e compatte rispetto alle altre calandre tali da non chiedere la buca di fondazione fino a certe dimensioni.

4 Rolls Plate Bending Machine

Il modello RI72 è una 4 Rolls Plate Bending Machine con doppio invito, i cui rulli sono dotati di movimento lineare con guide in bronzo. Questi macchinari sono disponibili con capacità dai 25 mm fino ai 300 mm e lunghezze dei rulli da 1000 mm fino a 6000 mm.

Applicazioni della RI72:

● Piattaforme Petrolifere;

● Industria Marina;

● Reattori e Turbina;

● Caldaie;

● Macchine movimento Terra;

● Cisterne per Camion.

Caratteristiche principali della RI72

● Invito perfetto con tratto rettilineo minimo, grazie all’elevata forza di spinta dei cilindri sui rulli inferiori che grazie al movimento lineare sono montati direttamente sotto i rulli e non utilizzano nessun sistema di leve.

● Precisione di posizionamento dei rulli mantenuta nel tempo grazie al sistema di guide lineari. I rulli inferiori sono guidati all’interno della struttura della macchina annullando la possibilità di giochi dovuti all'usura del macchinario, al contrario di quanto avviene su macchine con sistema planetario (PSG”) /leve.

● Annullamento della frizione di scorrimento dei rulli, garantita da sistema di guide in bronzo lubrificate.

● Parallelismo dei rulli inferiori perfetto assicurato da un sistema che utilizza doppio potenziometro lineare per ogni rullo. I rulli sono regolabili in modo indipendente e inclinabili per consentire l’esecuzione della calandratura conica.

● Robustezza, caratterizzata da carpenterie e strutture lineari massicce.

Velocità e affidabilità di lavoro elevata, nonché semplicità di utilizzo e mantenimento grazie ad una facile accessibilità delle parti idrauliche e alla diagnostica presente nel pannello di controllo a portata di mano dell’operatore.