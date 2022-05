Nell'ex Manifattura Tabacchi un nuovo Polo Universitario e residenze per studenti con i fondi europei

Patto tra Demanio, Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Comune di Torino, Politecnico e Università per la riqualificazione della Manifattura Tabacchi con i fondi del Pnrr. L'obiettivo è di ottenere i finanziamenti della Missione 4, dedicata all' "Istruzione e Ricerca".

Polo Universitario e Archivistico con residenze

In una parte dei 64 mila metri quadri del complesso si punta a realizzare un Polo Universitario con residenze da 600 posti, servizi per gli studenti , aule di alta formazione e un Polo Archivistico con aule di consultazione, un centro studi e un deposito a servizio degli Archivi di Stato di Torino, Asti, Biella, Cuneo e Verbania. Una porzione del complesso verrà invece abbattuta per creare una connessione con l'esterno e le aree verdi retrostanti.

Domanda di finanziamento entro fine 2022

La domanda finanziamento, come ha spiegato il sindaco Stefano Lo Russo, va presentata entro "fine anno: avremo poi contezza dei soldi a disposizione nel 2023. Abbiamo buone chance di avere i fondi per la riqualificazione". Il primo cittadino ha sottolineato come questo progetto risponda perfettamente alla visione di "rendere Torino una città sempre più universitaria", sottolineando poi come sarà possibile raggiungere il complesso grazie alla Linea 2 della Metropolitana.

Una riqualificazione, ha aggiunto il presidente della Regione Alberto Cirio, "strategica per il Piemonte e Torino, per risollevare con i fondi del Pnrr una parte di città ferma da dieci anni". A fargli eco il presidente dell'Edisu Piemonte Alessandro Sciretti: "La prospettiva di realizzazione di uno studentato pubblico è il percorso più naturale per il rilancio del territorio".