Furti e truffe ai danni di anziani, la rete dei carabinieri si stringe a Torino e Mantova: cinque indagati

Cinque indagati, tra i 27 e i 51 anni, con precedenti penali, accusate di furti e truffe aggravate ai danni di anziani in diverse province del Nord Italia tra luglio 2023 e maggio 2024. E' questo il bilancio dell'operazione contro le truffe agli anziani, condotta dai carabinieri di Torino e Mantova.

Gli indagati si spacciavano per tecnici del gas o carabinieri per entrare nelle abitazioni e rubare denaro e oggetti preziosi, causando un danno complessivo di oltre 106mila euro. Tre sono stati condotti in carcere, due agli arresti domiciliari.