Quando si cerca un deposito mobili, in genere ciò a cui si punta soprattutto è un deposito mobili custodito che ci dia la garanzia del fatto che ciò che andremo a inserire al suo interno verrà protetto nel migliore dei modi.

Quando ci serve un posto dove tenere delle cose, che magari per noi rappresentano anche qualcosa di prezioso non tanto dal punto di vista economico ma spesso anche dal punto di vista affettivo, è importante sapere che nessuno potrà toccarle, potrà andarci intorno ma soprattutto le porterà via in nostra assenza. Questa esigenza può essere soddisfatta da una azienda che offre questo tipo di servizio, sempre più richiesto sul mercato a dire il vero.

Questa richiesta in perenne ascesa di un deposito mobili dipende dal fatto che le persone hanno uno stile di vita più liquido rispetto al passato, nel senso che spesso traslocano, per una questione di lavoro. Questo significa passare dei periodi sospesi, in attesa di trovare una nuova abitazione, magari quando si allontani da casa e non ci si può affidare a nessun amico e parente che possa tenerci anche poche cose. Abbiamo appena toccato un punto molto importante: la quantità degli oggetti e dei mobili che dobbiamo stoccare.

Questo dato è fondamentale per avere il preventivo, perché ci consente di comprendere quanto deve essere grande il deposito mobili che ci viene assegnato e che abbiamo scelto. Ne esistono di diverse tipologie, per consentire ai clienti di risparmiare denaro tanto quanto lo spazio.

Quando contattare un servizio di deposito mobili

Fermo restando che spesso sono le ditte di traslochi a proporre il servizio di deposito mobili, per tutta una serie di contingenze che spesso si verificano all’interno di un’operazione di trasloco e che portano ad avere in ballo degli oggetti e degli arredi. La possibilità di avvalersi di un deposito mobili, che comunque è uno spazio in affitto che viene gestito da un’azienda, non è rivolta solamente a chi trasloca ma qualunque cliente che ne abbia bisogno. Perciò, se dobbiamo ristrutturare casa, se semplicemente abbiamo degli oggetti che vogliamo preservare quando siamo lontani e temiamo ci vengano rubati, possiamo sentirci più sicuri a metterli in questo tipo di deposito. Si tratta sempre di spazi puliti, al riparo dall’umidità, disinfettati, e sorvegliati 24 ore su 24. Il tipo di sorveglianza dipende un po’ dall’azienda che si sceglie, a volte ci sono più soluzioni combinate, come ad esempio delle videocamere, ma anche degli allarmi o dei sorveglianti delle guardie giurate.

Il proprio deposito viene chiuso con serrature particolarmente efficienti, che possono essere aperte da chiavi elettroniche o meno, che vengono affidate al cliente qualora dovesse utilizzare il deposito, per dargli una comodità di autonomia. In pratica i nostri oggetti saranno ancora più assicuro che a casa nostra, dove magari spesso non abbiamo delle telecamere e dei sistemi che risultano deterrenti per eventuali malintenzionati. Una volta rientrati in possesso dei nostri beni e si saranno intonsi, perché non li avrà toccati nessuno e non saranno stati danneggiati da eventuali intemperie.