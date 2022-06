Elezioni Chivasso: i candidati consiglieri del Partito Democratico per Claudio Castello Sindaco

Tempo di elezioni per Chivasso che dopo cinque anni vede correre di nuovo per la carica di sindaco, l'attuale primo cittadino Claudio Castello.

Ecco tutta la squadra del Partito Democratico che lo supporta e si presenta con lui per queste Amministrative che si terranno domenica 12 giugno

CENTIN PASQUALE

52 anni.

Laureato alla Facoltà di Scienze Politiche (indirizzo politico-internazionale) dell’Università degli Studi di Torino.

Master universitario di primo livello in “Criminologia e studi giuridici forensi” conseguito con l’Università telematica Pegaso.

Dipendente del Consiglio regionale del Piemonte, oggi svolge l’attività di Conciliatore presso il CO.RE.COM. Piemonte.

Uomo di Sinistra, fin dall’impegno nelle rappresentanze studentesche, ha ricoperto ruoli politici di partito sia di livello regionale che provinciale.

SIRAGUSA TIZIANA

Sono da sempre impegnata in campo culturale. Biblioteca, teatro, musica, arte, giornalismo, drammaturgia, letteratura sono i grandi interessi della mia vita. Molti di questi settori hanno costituito il mio ambito professionale. Sono stata presidente della Di.A.Psi di Chivasso (Difesa Ammalati Psichici), presidente della Sezione Anpi di Chivasso, presidente dell'Associazione letteraria Carla Boero, aiuto bibliotecaria presso la Biblioteca del Teatro Stabile di Torino per la catalogazione del Fondo Gian Renzo Morteo. Sono vice sindaca e assessora uscente della Giunta Castello, con deleghe alla cultura, istruzione (compreso l'Asilo Nido) e sport, associazionismo e tempo libero. turismo e legalità.

BARENGO DOMENICO

Nato nel 1954.

Sposato con due Figlie, ex dipendente di IntesaSanpaolo, attualmente in quiescenza.

Dal 2012 al 2017 Consigliere Comunale c/o Comune di Chivasso.

Dal 2017 al 2022 Assessore LL.PP. c/o Comune di Chivasso.

CASALINO CHIARA

49 anni, sposata, un figlio di 17 anni. Dopo il diploma presso il liceo scientifico di Chivasso, ho conseguito la laurea e il dottorato di ricerca presso l’università Bocconi di Milano.

Ho maturato diversi anni di esperienza professionale come ricercatore, docente a contratto e consulente per aziende e enti di ricerca. Dal 2016 lavoro per il Politecnico di Torino, nel settore della pianificazione e del coordinamento dei progetti strategici dell’Ateneo.

SCINICA GIOVANNI PASQUALE

Sposato con Isabella, padre di Salvatore. Ex operaio Lancia-Fiat da sempre impegnato nel dare voce alle esigenze dei chivassesi. Da tanto tempo porto le istanze dei cittadini dalla strada, ai banchi dell'amministrazione comunale, su Viabilità e sicurezza, Riqualificazione urbana periferie e frazioni, Lotta barriere architettoniche, Difesa idrogeologica.

Attualmente Capogruppo del Partito Democratico e Presidente Commissione Affari Sociali del Comune di Chivasso.

PEROGLIO CRISTINA

Ho 52 anni, sono chivassese da sempre, sono una giornalista, sono mamma di Maddalena e moglie di Marco.

Negli ultimi 5 anni sono stata consigliera comunale a Chivasso nelle fila del Partito Democratico, per il quale ho anche ricoperto il ruolo di capogruppo. Rappresentarvi in Consiglio Comunale è stato un grande onore e una grande responsabilità; ho cercato di farlo nel miglior modo possibile.

PERFETTO ALFONSO

Consigliere comunale uscente, sposato con Maria abbiamo tre figli maschi Simone, Luca e Marco e due piccoli nipoti, ex dipendente Teksid in pensione.

Sono stato eletto consigliere nella lista del PD nel 2017, , ho ricoperto il ruolo di Presidente di commissione Territorio e Ambiente, delega permanente al consiglio di amministrazione del Parco del PO e MAB UNESCO.

CENA CARLA VERA

conosciuta solo come Carla Cena, ho 64 anni, sono nata e vivo a Chivasso.

Ho il diploma di maturità scientifica, ma la mia esperienza lavorativa ha seguito tutt’altro percorso.

Per anni sono stata impiegata presso una ditta edile curando la contabilità e l’amministrazione del personale dipendente, negli anni successivi, ho scoperto di aver un profondo interesse per il sociale.

CAVI CLAUDIO

Cavi Claudio nato a Torino nel 1953

Diploma di Ragioneria e I° anno corso di laurea in giurisprudenza.

Esperienze lavorative:

Settore Telecomunicazioni: Auso Siemens S.p.a., diventata Italtel Sistemi S.p.a.

Dal 1995 al 1997 in Cina come Vicedirettore Joint Venture Italtel Sistemi/Ministero Elettronica Cina.

Infine dal 1998 Dirigente in Tecnosistemi Facility Management S.p.a.

Attualmente in quiescenza.

Sposato con Egle, un figlio, Tiziano, e il mio inseparabile Otto, bassotto arlecchino.

ORTALDA ANTONELLA

57 anni. Laureata in Scienze Politiche nel 1991 e dal 2010 abilitata alla professione di Consulente del lavoro. Mi sono occupata di amministrazione e gestione del personale. Democratica e riformista da sempre.

KHARMOUDI EL HABIB

Nato a Bejaad (Marocco) Agente immobiliare, laureato in Fisica in Marocco all’università di Chouaiib dokkali El Jadida. Ex calciatore con patentino UEFA, tutt’ora impegnato nel mondo del calcio e iscritto al gruppo AIAC di Torino. Felicemente sposato con Serena e padre di Adam e Diana. Sono una new entry in politica.

PARISE FRANCESCA

Ho conseguito l’attestato da segretaria, ho lavorato a Crotone presso avvocati, nei trasporti e nel supermercato COOP come addetta alla vendita e delegata sindacale CGIL. Sono rimasta vedova con un figlio di 4 anni, che adesso ne ha 43. Sono pensionata, nel tempo libero dipingo, scrivo, leggo.

MAZZER STEFANO

43 anni

Dopo il diploma al Liceo Scientifico Isaac Newton ho conseguito la laurea in Scienze Politiche presso l’Università di Torino.

Durante gli studi ho sviluppato interesse nei confronti delle tematiche sociali e assistenziali; a ciò ha contribuito l’esperienza trascorsa nell’ambito del Servizio civile nazionale, presso il Centro Diurno del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Chivasso, aiutando ragazze e ragazzi con disabilità e non autosufficienti. Attualmente sono impiegato presso uno dei principali gruppi bancari in Europa.

VARETTO CRISTINA

Sono nata 57 anni fa al Borgo San Pietro di Chivasso, sono felicemente sposata con Tiziano Veggian e ho una figlia Carlotta. Le mie priorità nella vita sono state il lavoro, che ho condiviso con Tiziano per 37 anni e la mia famiglia allargata da quando ho conosciuto, cinque anni fa, ragazzi africani accolti da questo comune.

VEGGIAN TIZIANO

Sono nato a Vicenza nel 1951 e vissuto a Roma dove mi sono laureato in medicina. Ho esercitato la professione per oltre quarant’anni e sono pensionato da qualche mese lasciando, spero, un buon ricordo nei miei pazienti. Con mia moglie e Carlotta, negli ultimi anni, abbiamo accolto e assistito diversi richiedenti asilo, che tutt’ora gravitano nella nostra famiglia.

VERLAET TATIANA EMILIE

Nata nel 1981. Ho una consolidata esperienza professionale in ambito contabile e amministrativo.

Provengo da una lunga esperienza di volontariato in Croce Rossa dove ho ricoperto dal 2016 al 2021 il ruolo di consigliera, attualmente ho l’incarico di delegato tecnico locale area inclusione sociale, delegato tecnico locale area operazioni, emergenza e soccorsi, selettore accreditato presso l’Albo del Servizio Civile universale e sono membra del Team Regionale CRI per il Programma di Riduzione del Rischio da Disastro e Resilienza.

Dal 2018 ad oggi sono componente della Commissione delle Pari Opportunità, Comune di Chivasso.

