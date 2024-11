Radio Birikina sbarca in Piemonte dopo l'acquisto delle frequenze di Radio Veronica One

La superstation veneta Radio Birikina, dopo l'acquisizione delle frequenze della storica Radio Veronica One, si prepara per arrivare nelle aree di Torino, Asti, Biella, Vercelli, Cuneo e Alba.

"Grazie a una distribuzione capillare e a un segnale potente, la radio si fa sentire in Piemonte, offrendo intrattenimento di qualità a un pubblico sempre più vasto. La sua capacità di adattarsi alle esigenze di un pubblico eterogeneo la rende una delle scelte più popolari tra chi ama la musica, ma anche tra chi cerca una compagnia durante le giornate più intense" scrivono dalla redazione della radio.

"L'arrivo di Radio Birikina in queste nuove aree del Piemonte non è solo una questione di ampliare la copertura, ma di portare la radio in luoghi dove la voglia di ascoltare buona musica e divertirsi è sempre viva. Torino, Asti, Biella, Vercelli, Cuneo e Alba sono zone che non solo si arricchiscono del segnale di Radio Birikina, ma si arricchiscono anche di una comunità di ascoltatori che condividono la passione per la musica e l’intrattenimento. Anche qui gli ascoltatori sono i protagonisti del palinsesto quotidiano perché sono loro, con i messaggi di richieste o dediche alla segreteria telefonica, a dettare il ritmo della programmazione musicale".

Ecco le frequenze

93.600 MHz - Torino

93.700 MHz - Torino

93.800 MHz - Asti, Biella, Vercelli

93.400 MHz - Cuneo

93.200 MHz - Alba

