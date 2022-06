Alimentatori LED: tutto quello che devi sapere

Outdoor, ma non solo: gli alimentatori LED possono diventare un componente importantissimo di un sistema di illuminazione. Quando ci sono cali di tensione o non è possibile mantenere un servizio stabile di alimentazione, possono diventare una soluzione efficace per garantire continuità di prestazione.

Nonostante ancora oggi molte persone utilizzino un’illuminazione alogena, ad incandescenza o fluorescente, possiamo dire con certezza che le soluzioni più vantaggiose in grado di garantire risparmio energetico e durata sono i LED.

Gli alimentatori LED ci aiutano non solo a garantire i benefici di questa tipologia di illuminazione tra cui risparmio energetico e durata, ma offrono anche una soluzione per garantire stabilità nell’illuminazione tanto indoor quanto outdoor.

Vogliamo svelarti alcuni consigli per riuscire a scegliere gli alimentatori LED più adatti alle tue esigenze.

Perché scegliere gli alimentatori LED

Gli alimentatori LED, o driver LED, hanno lo scopo di garantire una stabilità di tensione facendo evitare cali energetici, sfarfallii o intensità dell’illuminazione. In commercio ne esistono di tante tipologie, differenti per lo più per potenza, robustezza ed efficacia di tenuta degli involucri elettrici (o grado di protezione IP). L’idea è di scegliere quello adatto alle proprie esigenze spaziando tra le tante proposte del mercato.

Chi non è esperto del settore potrebbe confonderlo con un trasformatore: in realtà, nonostante lo scopo sia simile, l’alimentatore lavora fornendo una corrente continua mentre i classici trasformatori lavorano sfruttando la corrente alternata.

Alimentatori LED: le caratteristiche da conoscere prima dell’acquisto

Prima di acquistare gli alimentatori LED è necessario imparare a conoscerli e a comprendere le diverse caratteristiche, così da riuscire a compiere la scelta giusta in base alle proprie esigenze. A tal proposito dividiamo il prodotto in due categorie: a tensione costante (CV) e a corrente costante (CC).

Gli alimentatori LED a tensione costante hanno lo scopo di mantenere stabile la tensione, proprio come dice il nome stesso. Il loro obiettivo è quello di evitare variazioni, facendo in modo che la corrente possa variare il flusso senza alterare l’illuminazione finale.

I modelli a corrente costante invece sono perfetti per chi cerca una soluzione ottimale destinata a lampade di design, insegne o faretti. La corrente viene distribuita costantemente, facendo in modo che restino stabili tanto la tensione quanto l’intensità.

Da prendere in considerazione anche la destinazione d’uso: è chiaro che un alimentatore LED da esterno ha specifiche differenti rispetto a uno da interno.. E’ importantissimo comprendere, prima dell’acquisto, dove verranno posizionati gli apparecchi, così da evitare di scegliere modelli non in grado di gestire agenti atmosferici o polveri in caso vengano posizionati esternamente.

Collegandoci al concetto di outdoor, suggeriamo quindi di prediligere modelli con grado IP67, che possano proteggere il dispositivo in caso di pioggia, vento o polvere.

Tra gli altri aspetti che caratterizzano questi prodotti c’è anche la potenza: di quanta energia hai bisogno per alimentare ciò che devi illuminare? E’ fondamentale che si riesca a stabilire anticipatamente il wattaggio e la potenza di alimentazione necessari per scegliere la soluzione più idonea.

Come calcolare la giusta potenza? Per essere certi che tutto possa funzionare adeguatamente consigliamo di consultare il wattaggio richiesto dal singolo dispositivo LED e aggiungere un 20% in più: in questo modo avremo la certezza di poter garantire una stabilità.

Infine suggeriamo di tenere in considerazione prodotti in grado di prevenire le cadute di tensione. Hanno un costo leggermente più alto ma sono la soluzione migliore per evitare problematiche di qualsiasi tipo.

Dove acquistare alimentatori LED

Chi ha necessità di acquistare alimentatori LED sa di poter trovare un punto di riferimento in Universal Science: l’azienda è specializzata nel mondo LED e ha saputo distinguersi per produzione e commercializzazione di tecnologia all’avanguardia. Con tantissima scelta e uno sguardo aperto all’innovazione, saprà offrirti gli alimentatori di cui hai bisogno.