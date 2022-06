Bomba carta all’agenzia immobiliare, problema sicurezza in Circoscrizione 5? “Sindaco, qui servono telecamere”

Non sembra esserci pace per il quartiere Borgo Vittoria. Dopo la serie di furti che ha messo in ginocchio i commercianti della zona, qualche sera fa una bomba carta è stata fatta esplodere di fronte all’agenzia immobiliare Tempocasa [LEGGI QUI], danneggiando non solo l’insegna ma anche un’auto parcheggiata poco distante.

Un episodio, quest’ultimo, che ha sollevato ancora una volta il problema “sicurezza” e spinto il presidente della Circoscrizione 5 Enrico Crescimanno a chiedere al sindaco di Torino Stefano Lo Russo un intervento immediato. “Desidero esprimere la forte preoccupazione per le tematiche inerenti all’ordine pubblico e alla sicurezza”, ha scritto il presidente in una lettera rivolta al primo cittadino e all’assessora con deleghe alla Polizia Municipale, Gianna Pentenero.

Per Crescimanno, a questa preoccupazione si unisce il “colpevole ritardo negli interventi già richiesti lo scorso gennaio” come per esempio l’installazione di videocamere di sorveglianza, richieste nel giardino di piazza Allievo.

"E’ evidente un problema di criminalità nel quartiere, già ostaggio di numerosi attacchi alle attività commerciali. Serve decisione, prontezza di risposta e meno ideologia: insomma fatti e non parole", scrive invece l’Associazione Commercianti Via Breglio Torino.